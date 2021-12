Crema comediei românești, concerte spectaculoase și documentare excepționale, de Sărbători, pe B1 TV

Festival cinematografic românesc

B1 TV va difuza în acest an de Crăciun și Revelion probabil cele bune filme de comedie realizate vreodată în România: Cuibul de viespi, în regia lui Horea Popescu și cu interpretarea inegalabilă a Tamarei Buciuceanu Botez în rolul principal, dar și integrala B.D., acest ”Home alone” al cinematografiei românești, comedie clasică de cea mai bună calitate de care nu te saturi niciodată.

În ultima zi a anului, B1 TV vă propune o comedie clasică a cinematografiei românești, ”Cuibul de viespi”, film inspirat din piesa „Gaițele”, de Alexandru Kirițescu.

Filmul este o satiră a societății interbelice, dar telespectatorii vor regăsi și multe elemente comune și cu societatea românească actuală.

Din distribuție fac parte Gheorghe Dinică, Tamara Buciuceanu, Tora Vasilescu, Ileana Stana Ionescu, dar și multe alte nume cunoscute ale cinematografiei.

Seria integrală ”B.D.”, BD intră în acțiune, BD întră în alertă, BD la munte și la mare, în regia lui Mircea Drăgan, este programată pe B1 TV de Crăciun și în noaptea de Revelion.

Telespectatorii vor avea ocazia să revadă personajele mult îndrăgite ale seriei B.D., căpitanul Panait, plutonierul Căpșună, Patraulea, Trandafir, Gogu Steriade și mulți alții, interpretați de marii actori, Toma Caragiu, Sebastian Papaiani, Dem Rădulescu, Jean Constantin, Puiu Călinescu, Iurie Darie, Vasilica Tastaman, George Mihăiță, Ion Besoiu, Ioana Drăgan.

Film: Cuibul de viespi, vineri 31 decembrie 19.00 (reluare sâmbătă 1 ianuarie 22:00)

Film: B.D. intră în acțiune, duminică 26 decembrie 21:00

Film: B.D. intră în alertă, noaptea de Revelion (reluare sâmbătă 1 ianuarie 19:00)

Film: B.D. la munte și la mare, noaptea de Revelion (reluare duminică 2 ianuarie 16:00)

Ce e mai bun în muzică: anul marii reveniri ABBA

2021 a fost anul în care legendarul grup ABBA s-a întors în atența fanilor din întreaga lume cu un nou album, înregistrat la aproape 40 de ani de la precedentul, un succes fulminant în topurile muzicale mondiale. Pe B1 TV, revedem de Crăciun filmul turneului lor din anul 1977 desfășurat în Australia.

B1 TV difuzează în exclusivitate în România filmul ABBA, The Movie, o operă cinematografică de excepție, care este în mare parte compusă din imagini și interpretări de la concertele îndrăgitei trupe din timpul turneului din Australia, din 1977. De asemenea, filmul conține și imagini deosebite din culise, de la conferințele de presă și de la interviuri cu componenții trupei.

Melodii celebre precum ”Mamma Mia”, ”Waterloo”, ”S.O.S.”, ”Dancing Queen” sau ”Thank You For the Music” fac parte din acest film.

În preambulul acestui program, telespectatorii vor vedea o prezentare a emblematicei formații ABBA, de la primele piese și până la lansarea noului album în anul 2021.

Tot în zona trupelor muzicale de mare succes care au reveniri spectaculoase, Take That sunt prezenți pe B1 TV chiar înainte de intrarea în 2022 cu un concert fabulos înregistrat în 2019, înainte de pandemie, care face parte din turneul lor global ”Odyssey” și care include toate marile lor hituri.

În noaptea de Ajun îl ascultăm pe câștigătorul a patru premii Grammy, Michael Buble, într-un concert de excepție în care interpretează toate melodiile sale de succes, acompaniat de o orchestră impresionantă.

Concert/documentar: ABBA The Movie, sâmbătă 25 decembrie 21:00 (reluare duminică 26 decembrie 16:00)

Concert: Take That – Greatest Hits, vineri 31 decembrie 22:00

Concert: Michael Buble, vineri 24 decembrie 00:00

Documentare de top

B1 TV continuă și de Sărbători seria documentarelor de calitate cu care și-a obișnuit telespectatorii. De Crăciun sunt programate doua incursiuni extrem de interesante în secretele Casei Albe și ale avionului prezidențial american, Air Force One, iar în a doua seară a noului an telespectatorii pot vedea un document TV de referința pentru istoria moderna a României, ”Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu”.

În a doua zi de Crăciun, postul B1 TV va difuza două documentare în premieră, ”Secretele Casei Albe” și ”Secretele Air Force One”. Telespectatorii vor avea ocazia de a vedea imagini exclusive din interiorul celebrului avion prezidențial al Statelor Unite, dar și lucruri necunoscute despre Casa Albă, o adevărată fortăreață. De asemenea, în cadrul acestor documentare vor fi și imagini inedite cu președinții Statelor Unite, de la Roosevelt și JFK, până la Barack Obama.

Rolul serviciilor secrete în protejarea acestor obiective este un alt subiect prezentat pe larg în cele două documentare.

”Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu”, un documentar în regia lui Andrei Ujică, prezentat și la cele mai mari festivaluri de profil din lume, este un film ce prezintă viața și ascensiunea la putere a lui Nicolae Ceaușescu, dar și ultimele zile ale regimului comunist. Telespectatorii vor putea vedea imagini inedite cu fostul dictator, documentarul fiind alcătuit doar din imagini de arhivă, o serie de videograme, fie alături de mari lideri ai lumii, fie în timpul cunoscutelor vizite pe șantiere și în fabricile României, dar și imagini de la parade și alte evenimente dedicate lui Ceaușescu.

Documentar: Secretele Casei Albe, duminică 26 decembrie 19:00

Documentar: Secretele Air Force One, duminică 26 decembrie 20:00

Documentar: Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu, duminică 2 ianuarie 19:00