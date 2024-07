Criminalul Raisei, fetița ucisă din Dolj, a cerut să fie eliberat din arest. Ce au decis magistrații

fetița de doi ani, ucisă în Dolj, a cerut să fie eliberat din arest. Cel care a ucis minora este chiar vărul ei și a fost arestat preventiv în 20 iunie.

Cererea de eliberare, respinsă

iar după căutări îndelungate a fost găsit cadavrul ei, în apropierea casei, într-un loc în care polițiștii au mai căutat. După ce a fost găsit cadavrul, vărul fetei a recunoscut că el a fost cel care a ucis-o, conform

El a fost arestat preventiv și va fi judecat pentru omor. Magistrații au respins cererea lui de a fi eliberat și va mai rămâne încă 30 de zile după gratii.

Vărul Raisei a ucis-o pe fetiță brutal, fiind strangulată și lovită de mai multe ori cu cuțitul. Polițiștii continuă cercetările în acest caz pentru a afla circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Familia fetiței, devastată

Familia micuței este sfâșiată de durere și șocată de gestul nepotului lor.

„El nu aude, are probleme cu o ureche, nu vorbește bine, e surdomut. A mai stat cu copii, dar nu a fost agresiv. Se ducea de drag Raisa la el și el o iubea foarte mult. Dacă îi spunea cineva să țipe la fată, el îi lua apărarea mereu”, a declarat mama Raisei.

Tatăl băiatului ucigaș a fost terifiat în momentul în care a auzit ce a făcut fiul său. Bărbatul nu credea că e lar putea fi în stare de un asemenea gest, mai ales că nu a dat semne că ar fi o persoană periculoasă.

„Aseară a povestit în fața procurorilor că este adevărat. A spus că el a omorât-o. Eu am fost plecat la Craiova să depun niște acte. Când am venit acasă, am auzit despre acest dezastru. L-au arestat. M-au chemat să semnez pentru a putea merge cu el la un spital special. A fost puțin agitat, plângea. Nu am fost sigur că este el”, a declarat tatăl adolescentului.