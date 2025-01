CTP, noi comentarii despre David Popovici: „Dacă era vorba despre un fotbalist de un dribbling și o bară de o seară aș fi scris vreun cuvânt?” / „Îl consider ca fiind cel mai inteligent, educat și matur dintre marii sportivi ai României”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a oferit noi detalii într-o intervenție pentru B1 TV despre comentariul pe care l-a scris pe Facebook în legătură cu David Popovici și cu achiziția unui bolid de peste 150.000 de euro. Cristian Tudor Popescu a fost criticat dur în spațiul public după ce a spus despre David Popovici că „are un vis bicisnic”. În replică, acesta a subliniat că îl consideră pe David Popovici cel mai inteligent și educat sportiv român, prin urmare a fost contrariat de diferența dintre aceste calități și visul de 150.000 de euro al sportivului.

„Aceasta a fost o radiografie, să spunem, adică dacă extrapolăm eșantionul de peste 3.000 de comentarii la textul meu despre David Popovici, dacă îl extrapolăm la populația României constatăm că lipsește, într-o măsură considerabilă, dureros de mulți români nu au ceea ce se numește discernământ. A discerne înseamnă a deosebi, a distinge lucrurile unele de altele. A nu amesteca merele cu perele. Cel mai simplu spus una e una, alta e alta. Sau cum obișnuia să spună Maiorescu în replică la unele discursuri din Parlament, >. Adică, iarăși popular spus, una vorbim, bașca ne înțelegem. Niciunul, nici dintre comentatori foarte mulți, nici dintre persoanele publice care potrivit titlurilor apărute în presă au dat de pământ cu subsemnatul pentru că am scris despre David Popovici, deci niciuna dintre aceste luări de poziție nu dau dovadă de discernământ, pentru că se adresează unui alt text, altor idei. Eu nu am spus nimic din ceea ce mi se reproșează în aceste luări de cuvânt.

De pildă, mulți spun așa: >. Dar ce, eu am spus că i-a furat în acel text? >. Eu am spus că nu e liber să facă ce vrea și să își cumpere ce vrea? Niciun moment! Apoi, >. Dacă David Popovici ar fi fost un tânăr standard atunci nu scriam niciun cuvânt. Dar eu l-am considerat și îl consider în continuare ca fiind cel mai inteligent, educat și matur dintre marii sportivi ai României. Or există o contradicție între acest vis al lui David Popovici de a-și lua o mașină de 150.000 de euro și aceste calități unice după părerea mea, în peisajul sportiv, al marilor sportivi români, unde eu consider că marele vis trebuie să fie altul, dedus din aceste calități. Acest vis de 150 -170.000 de euro este un vis standard, comun, pentru tinerii de bani gata, pentru tinerii obișnuiți din păcate din România, care în marea lor majoritate asta visează, o mașină bengoasă. Cât mai scumpă! Da, asta este un lucru firesc, dar nu la David Popovici.

Eu am pus o singură problemă aici și anume, este firesc, este cale de consecință ca un om inteligent și cultivat să aibă un astfel de vis? Asta este problema pusă de mine și eu cred că nu este logic și firesc ca un astfel de tânăr să aibă un astfel de vis. Alții pot spune că e normal, că e firesc, indiferent de inteligență și educație este normal să îți dorești o mașină inutilă. Asta este problema de fapt. Aceasta este o mașină cu care nu poți să faci nimic cu ea, mai ales în România, ce să faci cu mașina?”.

Cristian Tudor Popescu a mai precizat că nu ar fi comentat nimic despre bolidul cumpărat de David Popovici dacă era vorba despre un sportiv oarecare:

„Domnul David Popovici nu e un tânăr obișnuit, acesta a fost primul lucru pe care l-am spus cu luni și luni de zile în urmă, în legătură cu inteligența, cu maturitatea și cunoștințele lui, prin modul în care vorbește impecabil limba engleză, cu cultura de care dă dovadă, citește Marc Aurelius, citează corect din Nietzsche. Acum nici măcar nu l-am criticat. Ce spun în text? Că îi doresc să conducă sănătos bolidul. Este doar vorba despre faptul că sunt contrariat și într-o anumită măsură dezamăgit între această ciocnire între calitățile de tânăr cu totul neobișnuit și ca sportiv…dacă era vorba despre un fotbalist de un dribbling și o bară de o seară aș fi scris vreun cuvânt? Sunt atâția și atâția sportivi care de îndată ce fac rost de niște bani mai mulți își cumpără la prima strigare o mașină cât mai scumpă. Asta e ceva atât de obișnuit, aș fi scris eu ceva? Nimic! Dar David Popovici este un om ieșit din comun”.