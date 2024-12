Cum a reacționat un danez după ce a gustat pentru prima dată un preparat românesc cunoscut

O româncă i-a oferit iubitului său să încerce pentru prima dată răcitură, iar reacția bărbatului a fost una cu totul și cu totul neașteptată.

Cei doi au fost în vizită la familia din România, iar românca a vrut să își convingă iubitul să încerce lucruri noi. „Aici avem răcituri, îi voi da iubitului meu danez să le încerce pentru prima dată în viaţa lui. Trebuie să o tai şi apoi să o mănânci”, îi spune tânăra iubitului său, conform

După ce s-a chinuit să taie şi a luat o gură din ele, danezul nu a părut foarte încântat. „Scuze nu mănânc jeleu”, a spus acesta.

I had the same reaction eating Dutch herring