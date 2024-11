Cum au reacționat organizatorii Jocurilor Olimpice 2024, după momentul „Cina cea de Taină”: „Acest scop a fost atins”

Criticați pentru alegerea unuia dintre momentele de la ceremonia de deschidere „Cina cea de Taină” a lui Leonardo Da Vinci, organizatorii au venit cu o primă reacție.

Celebra cântăreață Lady Gaga a fost cea care a deschis show-ul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. De asemenea, , de la primul etaj al Turnului Eiffel piesa „Hymne à l’amour” („Imnul Iubirii” n.r).

Momentul „Cina cea de Taină” pare că nu a fost tocmai pe placul tuturor, stârnind multe controverse. Scena semăna cu cea biblică în care Iisus Hristos și apostolii împărtășesc ultima masă înainte de crucificare numai că la JO au apărut travestiți, un model transsexual și un cântăreț dezbrăcat, costumat în zeul grec al vinului Dionysos.

„E clar că nu am avut nicio intenție să arătăm lipsă de respect față de vreun grup religios. Ceremonia de deschidere a dorit să celebreze toleranța în comunitate. Credem că acest scop a fost atins. Dacă oamenii se simt lezați, chiar ne cerem scuze“, a spus Anne Descamps, directorul de comunicare al JO Paris 2024, potrivit .

IOC on complaints about “The Last Supper” reference in Opening Ceremony: “Clearly there was never intention to show disrespect to any religious group. On the contrary, we intended to show tolerance and community. If people have taken any offence then we are sorry.”

— Adam Parsons (@adamparsons)