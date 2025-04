Cât va costa coșul-cadou de Paște. Ce produse pot fi oferite în dar

vor fi mai scumpe în acest an, iar pregătirile pentru ouă pictate manual, cozonaci sau borcane cu dulceață sunt în toi.

Ce produse se află în coșurile-cadou

în acest an cu daruri personalizate. Un astfel de coș ajunge chiar și la 160 de lei și conține vin, zacuscă și mere, iar cei care vor și alte produse tradiționale pot include și ouă încondeiate, cozonac și produs artizanale și prețul va ajunge la 300 de lei, conform

„Când am conceput aceste coşuri, am avut în vedere atât partea de ingrediente, să fie cât mai naturale şi cât mai ok şi din punct de vedere al cerinţelor să bifăm doar produse româneşti. Pe site avem aproximativ 150 de coşuri în momentul de faţă. Sunt, cumva, personalizate, dar dacă cerinţele sunt total diferite faţă de ceea ce avem pe site, cu siguranţă putem personaliza ofertele”, a declarat Iuliana Velicu – director vânzări.

Doritorii mai pot opta pentru ouă pictate de meșteri, miere sau dulceață din fructe naturale.

Cadourile premium, mai scumpe decât anul trecut

Cei care oferă cadourile se gândesc ca cel care primește să aibă ceva care poate păstra, dar și ceva dulce și ceva care să inspire cultură și tradițonal și ceva de decor.

Există și pachete premium, unde se pun ouă încoindeiate, ciocolată artizanală și obiecte de ceramică cu motive tradiționale. Dar, acestea sunt mai scumpe decât anul trecut, având prețuri cuprinse între 350 și 500 de lei.