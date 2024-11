Cum s-a produs carambolul de pe A3. 12 mașini s-au ciocnit

Un carambol în care au fost implicate 12 mașini s-a produs, joi dimineața, i. 26 de oameni se aflau în mașini și a fost activat Planul Roșu de intervenție.

Cum s-a produs accidentul în lanț

Accidentul în lanț s-a produs la ora 7.00, . Șoseaua era umedă, iar un șofer a frânat în dreptul unei îmbinări a podului, iar celelalte 11 s-au ciocnit una de cealaltă. Unii șoferi spun că era polei pe asfalt, conform

„Nu a fost polei pe jos dar din cauza podului se face condens pe el dat fiind faptul ca e şi curbă, am derapat, n-am putut controla maşinile şi ne-am izbit unii de alţii. Impact destul de puternic maşina e îndoită”, spune o persoană implicată în accident.

Impactul a fost foarte puternic, iar unele părți din mașini au fost proiecte la sute de metri distanță.

„Am văzut din depărtare 2 maşini ieşind fum din ele, am dat pe avarii am tras pe dreapta. În acest moment au început să sosească una într-alta. Efectiv nu încetineau niciuna. Am ieşit din maşină şi am început să fac cu mâinile cât de tare puteam să semnalizez să se oprească. A fost tragic, a fost şocul vieţii mele”, a spus o șoferiță.

Din cei 26 de pasageri oimplicați în accident, doar 2 au fost răniți. Ei au ajuns la spital cu traumatisme la cap și în zona pieptului.

Cauza producerii accidentului

Vina pentru carambola le aparține șoferilor care nu păstrează distanța corespunzătoare între mașini.

„S-a întâmplat efectul de turmă. În mod special pe autostradă la vizibilitate aderentă redusă tentaţia şoferilor e să se ia unul dupa altul. Şoferii nu au acea educaţie de conducere defensivă. Autorităţile noastre se opun acestei forme de pregătire şi vedem ce se întâmplă pe stradă. Acest fenomen se întâmplă de obicei pe ceaţă, pe ploaie şi un amestec de maşini unele cu anvelope de iarnă, unele cu anvelope de vară”, explică Titi Aur.

Traficul a fost blocat mai bine de 3 ore, iar mașinile au fost deviate de la km 43 pe DN1.