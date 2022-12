Dan Negru știe cine este responsabil pentru neintrarea României în spațiul Schengen: „E vina alor noștri”

, după ce Austria s-a opus la vot.

Cunoscutul prezentator TV, Dan Negru, a reacționat pe seama acestui subiect, fiind convins a cui este vina în contextul de față.

Acesta a transmis un mesaj pe contul personal de Facebook, fiind de părere că cei care conduc țara sunt responsabili de acest eșec.

„Atâta vreme cât Negru, Simona Halep sau Țancă Uraganul vor primi oferte să candideze, politica românească va fi ieftină și va sta la mâna altora”, a scris jurnalistul.

Dan Negru, reacție categorică după ce România nu a fost primită în Schengen

Dan Negru a menționat că de-a lungul timpului a primit mai multe oferte de a intra în politică, însă nimeni, niciodată, nu l-a întrebat dacă se descurcă cu adevărat la politică.

„Acolo unde fiecare dă vina pe celălalt, toată lumea e de vină. Așa e cu Schengenul! Oricine face politică in Romania. Până și mie, un nepriceput, mi s-a propus sa candidez ; chiar zilele trecute m-a sunat domnul Dan Voiculescu să-mi propună o candidatură politică. In România, politica e o meserie pentru care n-ai nevoie de nicio pregătire.

Am primit multe oferte politice, de la multe partide, dar nimeni nu m-a întrebat vreodată dacă mă pricep, dacă am vreo calitate pentru meseria asta, dacă am vreun master in științe politice. N-am, sunt praf!

V-ați lăsa pe mâna unui doctor care n-a terminat medicina, ați accepta să vă opereze ?

Eșecul Schengen e și din cauza alor noștri, n-o spune nimeni, politiceni lipsiți de educație școlară în diplomație, în politică.

Scopul educației e să înlocuiască o minte goală cu una plină. Atâta vreme cât Negru, Simona Halep sau Țancă Uraganul vor primi oferte să candideze, politica românească va fi ieftină și va sta la mâna altora.

E nevoie de profesioniști și in meseria asta.

Nu austriecii sunt vinovați. Nici olandezii.

A fost și eșecul unor diplomați, politiceni slab pregătiți, fără studii pentru meseria asta.

Doar că P.P. Carp avea dreptate: `România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni`”, a scris Dan Negru, pe contul său de Facebook, după refuzul Austriei de a primi România în Schengen.