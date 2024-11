De ce preferă tinerii din generația Z să își petreacă timpului liber în casă. Peste jumătate evită să iasă în oraș

Tot mai mulți tineri din Generația Z preferă să își petreacă timpul liber în casă, în detrimentul ieșirilor cu prietenii. Aceștia ar prețui mai mult activitățile pe care trebuie să le desfășoare singuri sau cu prietenii apropiați, într-un mediu restrâns, decât ieșirile care, în zone foarte aglomerate, le-ar putea declanșa anxietate socială sau chiar depresie.

Aproape 60% dintre tinerii români preferă să îşi petreacă timpul liber în interiorul casei, pe reţelele sociale, iar întâlnirile cu prietenii au ajuns să aibă loc mai mult într-un mediu restrâns şi liniştit, potrivit .

„Avem de-a face cu un conflict între spațiul online și realitatea. Spațiul online în ceea ce privește generația Z a câștigat tot ceea ce înseamnă conturi asociate cu propria persoană. Tot ceea ce înseamnă identitate în spațiul virtual reprezintă stimuli importanți ce anulează realitatea ”, a explicat Radu Leca, psiholog.

Antonia se numără și ea printre acești tineri care, odată cu pandemia, a descoperit că pentru nevoile și dorințele sale în ceea ce privește modul de a petrece timpul liber, se pliază mai bine statul în casă, în compania celor mai dragi persoane.

„După am început să simt acest lucru, când am stat foarte mult acasă și mi-am dat seama cât de plăcut e să stai în confortul tău, alături de prieteni. În ultimul timp am început să ies din ce în ce mai rar în oraș, cel puțin în club foarte rar, deoarece consider că este mult prea aglomerat pentru mine, pentru stilul meu”, a mărturisit Antonia Pavăl, specialist comunicare şi relaţii publice.

Sentimentul de siguranță primează în rândul tinerilor

Pentru tineri, sentimentul de siguranță este din ce în ce mai des o prioritate. Și din acest motiv, numărul celor care sunt adepții ieșirilor în oraș cu prietenii a scăzut.

„Tot ceea ce înseamnă spațiu controlat pe ei îi atrage. Tot ceea ce înseamnă elemente care trebuie descoperite, ei merg pe ideea că nu vor face acest lucru niciodată, pentru că nu-și doresc acel lucru, ei doresc să se simtă în siguranță, o singuranță concretă, pe care ei să o controleze trup și suflet și din care să nu fie deranjați”, a spus Radu Leca, psiholog.

Ieșitul în oraș, sursă de anxietate pentru tineri

Peste 30% din tineri s-au confruntat cu stări de anxietate și chiar depresie în timpul acestor ieşiri.

„Când ies în oraș mă simt de cele mai multe ori anxioasă. Fiind și fată am avut ocazia să întâlnesc foarte multe persoane dubioase, ciudate, care îmi provoacă anxietate”, a povestit Antonia Pavăl, specialist comunicare şi relaţii publice.

Specialiştii spun că astfel de evenimente reprezintă deopotrivă o provocare și un stres din punct de vedere psihoemoţional.