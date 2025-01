De Sfântul Ion maximele ajung chiar și la 17 grade Celsius, în unele zone din România

Și în 2025 ziua de Bobotează a fost mult mai caldă decât ar fi fost normal, în țară au fost 16 grade Celsius și până și la Miercurea Ciuc, un pol al frigului, au fost aproape 10 C. Temperaturile maxime vor ajunge la 17 C marți, în Muntenia și Banat, iar maximele vor fi de 18 C miercuri, arată prognoza ANM.

De Bobotează au fost și temperaturi cu 12 grade peste normal

În dimineața zilei de 7 ianuarie erau 15 grade Celsius la Oravița (la ora 8), o temperatură excepțională pentru luna ianuarie. Cel mai rece era în mai multe locuri din Transilvania: -4 C, .

Pe 6 ianuarie, cel mai cald a fost la Lugoj (16,4 C), la Oravița (15,9 C) și la Reșița (15,5 C). La prânz, cel mai rece a fost la Târgu Lăpuș (jud Maramureș), 1,4 C, conform datelor ANM.

La Brașov maxima a fost de 10 C, la Miercurea Ciuc de 9,7 C, iar la Botoșani, 13,1 C, temperaturi cu 10-12 grade Celsius peste normalul perioadei.

Minimele pe 6 ianuarie 2024 au fost cuprinse între -7,3 C la Poiana Stampei și +5,1 C la Reșița. Ger a fost doar la altitudini mari: -13,5 C în munții Călimani.

La Gorgova (în Dobrogea), temperatura de +17,9 C a depășit recordul pe ianuarie ce era în vigoare de la 1960.