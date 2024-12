Deputaţii depun jurământul de credinţă în faţa Parlamentului (VIDEO)

În cadrul unei şedinţe solemne, deputaţii depus astăzi jurământul de credinţă faţă de ţară şi popor.

Noii deputaţi depun jurământul de credinţă în Parlament

Fiecare parlamentar a depus jurământul individual, la tribuna Camerei Deputaţilor, după ce ceremonia a debutat cu intonarea Imnului Național, potrivit .

Camera Deputaţilor este considerată legal constituită după ce două treimi dintre deputaţi îşi depun jurământul de credinţă.

Parlamentarii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi invalidaţi, iar acest proces este esenţial pentru validarea mandatului fiecărui deputat ales.

Componenţa politică a Camerei Deputaţilor în urma alegerilor

Partidul Social Democrat (PSD) deţine 86 de mandate, Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) are 63 de mandate, Partidul Naţional Liberal (PNL) are 49 de mandate, Uniunea Salvaţi România (USR) dispune de 40 de mandate, Partidul S.O.S. România deţine 28 de mandate, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) are 22 de mandate, Partidul Oamenilor Tineri (POT) are 24 de mandate, iar grupul minorităţilor naţionale include 19 mandate.