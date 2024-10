„Dividentul”, o nouă metodă de înșelăciune prin apel telefonic. Victimele au rămas cu speranța primirii unor bani și cu conturile goale

Un nou tip de vizează locuitorii din Brăila. Aceștia sunt sunați, iar la telefon li se spune că au bani de primit, însă este nevoie să îi ofere apelantului datele personale și cele ale cardului. Această nouă metodă a fost denumită „Dividentul”.

Cum procedează escrocii din spatele metodei „Dividentul”

O femeie din Brăila a primit un astfel de apel, în care era înștiințată că trebuie să primească dividente în valoare de aproximativ patru mii de lei. Cel cu care a vorbit la telefon s-a prezentat pe numele de Daniel Prisăcaru și a susținut că este reprezentant al SIF Muntenia.

„M-a sunat și mi-a spus pe nume, apoi m-a anunțat că am de luat contravaloarea unor dividente care s-au dat gratuit de stat în 2002, cu o valoare de peste 4.000 lei. A mai spus că suma de bani se poate ridica personal de la sediul din București sau se poate face plata bancară de către ei în contul bancar, chiar m-a întrebat dacă am aplicația bancară pe telefon. În plus, a precizat că dacă nu se face plata în două-trei zile, banii se pierd de către beneficiar. Era clar că nu puteam ajunge în București atât de repede, plus că era week-end, dar am avut suspiciuni cu privire la acest apel telefonic. Am cerut să îmi trimită un act oficial pe adresa de email sau pe WhatsApp pentru a vedea acolo numele și suma pe care o am de primit. A spus că o să îmi trimită, dar nu am mai primit vreun semn. Chiar am încercat să sun pe acel număr de pe care am fost apelată și intră un fond muzical, fără a răspunde cineva. Sigur este o înșelăciune, iar oamenii terbuie să fie atenți, să nu dea datele personale”, a povestit femeia, pentru .

Mai mulți brăileni au fost victimele acestei escrocherii

Potrivit sursei anterior citate, o angajată de la fostul SIF Muntenia, actualul Longshield Investment Group a mărturisit că au existat mai multe apeluri, din partea mai multor persoane din Brăila care au sunat pentru a cere mai multe informații despre dividendele pe care aveau să le primească.

Inspectoratul de Poliție Județean Brăila a transmis că nu există momentan reclamații privitoare la un astfel de tip de înșelăciune.

Mediul online, un spațiu propice pentru fraude

Zilele trecute, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila au făcut echipă cu specialiști ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila, în cadrul unei activităţi informativ – preventive pe linia prevenirii fraudelor în mediul online, dar și pentru prevenirea traficului și consumului de .

„În ultima perioadă se constată o creștere a sesizărilor referitoare la săvârșirea unor infracțiuni de înșelăciune în mediul online care au ca bază folosirea în mod nelegitim a imaginii și a numelui unor personalități publice sau celebrități din România, pentru a-i atrage pe oameni să investească în produse sau fonduri de investiții false cu promisiunea că vor câștiga sume de bani de câteva ori mai mari decât investiția inițială. În fapt, infractorii adresează publicului invitația de a accesa anumite link-uri care conduc utilizatorii către o pagină unde li se solicită să completeze datele personale și să constituie un depozit”, au transmis polițiștii.