Dorina Barcari, despre deciziiile de recalculare: Eu am făcut rost de două dosare și nu mi-a venit să cred. Este o diferență enormă și nu este o reglare. Este o încălcare de drepturi (VIDEO)

“„Ne-am gândit să facem dreptate în rândul pensionarilor, să eliminăm aceste inechităţi, iar în momentul în care vor ajunge şi cei care sunt jos cu pensia acum, vorbim de 3,8 milioane de pensionari, îi vor ajunge pe cei care au nivelul înalt al pensiilor, pentru că aceşti 700.000 sunt cu pensii mari, pentru că au avut avantaje şi beneficii în timpul pensionării. Nu sunt defavorizaţi. Cei cărora le cresc pensiile, nici acum nu îi vor ajunge din urmă pe cei 700.000”, a spus Daniel Baciu.

„Ne jucam de-a drepturile, acum mi le dai, acum mi le iei?”

Barcari a precizat că pensiile care au scăzut ca urmare a aplicării noii formule de calcul a pensiilor sunt cele ale oamenilor care au muncit în condiții mai grele.

„De fapt, sunt pensii mici, dar în sărăcia națională par mari. Acesta este jocul politic al argumentelor. Problema este alta, că dânșii uitați-vă cum se exprimă și așa și gândesc. Sunt beneficii, drepturi date de legi organice. Deci acești domni care lucrează cu aceste legi și pe care trebuie să le aplice, să le respecte și să ne respecte drepturile, le consideră beneficii, avantaje și alte mofturi.

Deci de aia își permit să se joace cu ele, pentru că ei nu pot să înțeleagă și nu vor să admită că sunt niște drepturi de care, odată câștigate, mai importante decât cele date de legile speciale, și uitați-vă că indemnizațiile speciale nu sunt nici înghețate, nici blocate, nici condiționate, ci sunt apărate în ideea că sunt drepturi odată obținute, dar noi, cei care am muncit și am beneficiat de aceste drepturi în baza unor legi, suntem umiliți să suportăm argumente de genul beneficii odată date, care acum nu se mai dau, adică cum? Ne jucam de-a drepturile, acum mi le dai, acum mi le iei?

Eu sunt jucărie în mâna politicienilor? Pentru că toate pensiile care au scăzut sunt pensiile oamenilor care au muncit în alte condiții decât normale, deci în condiții mai grele. Punctajele acordate pentru perioadele de grupă cad profund și foarte dureros, mai scad și punctajele din perioadele asimilate. Deci dumneata care ai făcut-o o faultate nu mai ai un punctaj cuprins între 0.4 și 0.6, ci ai 0.25, pe perioada aia. Cine te-a pus să faci facultate? Și nu sunt luate în considerație ca stagii asimilate școlile profesionale, în continuare se încalcă iarăși niște drepturi și se ține langa cu condiționarea beneficierii de pensie ca, să obții niște false avantaje, că sunt false. Chestia aia cu punctajele de stabilitate, doar să renunți la pensie, numai dacă te gândești că suma dintre o pensie mizerabilă și un salariu sub coșul minim este oricum mai mare decât să ai 30, 40, hai 50 de lei pe an în plus mai târziu”.

„Este o încălcare de drepturi”

Dorina Barcari a spus și cine sunt pensionarii care vor avea scăderi de circa 25%.

“Eu am făcut rost de 2 dosare ale mecanicilor mei, dar sigur că și cei din minerit, și din metalurgie, și din aviație, și din multe, și din navigație, cel puțin navigatorii nu mai există menționați nici în legea salarizării. Nu mai avem flotă comercială, nu mai avem nici la navigatori. Toți cei care am avut grupe de muncă, avem de pierdut aici. Eu am făcut rost de 2 dosare și nu mi-a venit să cred. După revizuire, că așa e fila atașată de dosar, un mecanic avea 128 de puncte, suma punctajelor anuale, și s-a ajuns la 91, iar celălalt a avut 102 puncte și s-a ajuns la 64.

Este o diferență enormă și nu este o reglare, și nu este un normalizare. Este o încălcare de drepturi”.