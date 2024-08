Două cadavre au fost găsite pe iahtul scufundat în Sicilia. Cine sunt persoanele dispărute (FOTO&VIDEO)

Două cadavre au fost găsite , a confirmat șeful agenției de protecție civilă.

Doi dintre cei șase pasageri au fost găsiți în iar scafandrii continuă misiunea de salvare pentru a extrage cadavrele. Unul dintre ele pare a fi al unui bărbat, conform

La misiune participă și un elicopter, scafandri și nave ale pazei de coastă. Epava ambarcațiunii a fost localizată la o adâncime de 50 de metri.

Cele șase persoane care sunt date dispărute de când au intrat în Marea Mediterană sunt: omul de afaceri Mike Lynch, fiica sa, Hannah Lynch, în vârstă de 18 ani, Jonathan Bloomer, președinte al Morgan Stanley Bank International, soția sa, Judy Bloomer, Chris Morvillo, partener la firma de avocatură Clifford Chance și soția sa, Neda Morvillo, designer de bijuterii.

Cadavrul bucătarului canadian-antiguan a fost gasit luni.

Reamintim că, luni dimineața, după o furtunp violentă, o barcă cu pânze de de 56 de metri s-a scufundat în largul Porticello. La bord se aflau 22 de persoane, printre care 10 membrii ai echipajului. Dintre aceștia, 15 oameni au fost salvați și șapte au fost date dispărute (un membru al echipajului și șase pasageri).

Dintre cei dispăruți, patru sunt britanici, doi americani și unul canadian.

