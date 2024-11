După ce tinerii au ieșit în stradă împotriva sa, Călin Georgescu reclamă un „val de ură împotriva unui singur om”

Candidatul independent la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu, care a intrat în turul al doilea de pe prima poziţie, a afirmat, marţi seară, că ar exista o manipulare a tinerilor de a ieşi în stradă şi de a împotriva lui şi a menţionat că a promovat doar iubirea şi că nu vrea să distrugă democraţia.

Călin Georgescu și soția sa se plâng de un val de ură

Călin Georgescu a făcut declaraţii, marţi seară, pe reţele de socializare, pentru a îndemna la unitate, după ce afirmă că a văzut un val de ură propagat în ultimele 48 de ore. Georgescu spune că nu are legătură cu Rusia, nu este legionar sau antisemit şi nu are legături cu sistemul oligarhic

Alături de Georgescu, în această transmisie s-a aflat şi soţia sa.”Facem această intervenţie în seara aceasta pentru că constatăm cu toţii acest val de ură care s-a propagat în ultimele 48 de ore împotriva unui singur om, dar şi împotriva categoric a deciziei şi hotărârii poporului român.

Este de neimaginat ce se întâmplă şi sigur că asta nu face decât să încerce doar dezbinarea noastră şi vă rog pe toţi să fiţi puternici, aşa cum am plecat împreună, să fim uniţi, să fim curajoşi pentru că tot ce am făcut am făcut doar spre binele nostru şi al neamului românesc”, a transmis Călin Georgescu.

El a precizat că se încearcă manipularea tinerilor să iasă în stradă.

Ceea ce observ este manipularea în special a tinerilor de a ieşi în stradă şi le spun tuturor tinerilor indiferent unde se află acum, la Timişoara sau în Bucureşti sau ceea am văzut că iar se doreşte pe la Cluj sau prin alte locuri, dragii mei, sunt tată de băieţi, am trei băieţi, suntem o familie puternică, unită şi care nu am promovat decât iubirea.

Nu vă lăsaţi manipulaţi de aceste lucruri legate de faptul că noi am vrea să distrugem democraţia sau alte lucruri de acest gen. Din contră democraţia este modul în care se ascultă părerile tuturor. Şi astăzi am văzut că nu se doreşte să se asculte şi părerile noastre”, a declarat Georgescu.

Marți a fost a doua seară de manifestații în București. Tinerii au ieșit în Piața Universității, cu pancarte, pentru a a împotriva lui Manifestații s-au strâns în mai multe orașe din țară, cum ar fi: Constanța, Iași, Craiova, Timișoara, Sibiu și Brașov.

Îndemnul la manifestație a venit sub forma unor mesaje care au circulat pe Whatsapp, fără a avea un inițiator declarat. „România e amenințată de o dictatură legionară”, se arăta în îndemn,