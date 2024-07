Ea este tânăra ucisă de urs pe Jepii Mici. Iubitul ei a povestit cum Maria Diana a fost atacată de animalul sălbatic (FOTO)

care a fost ucisă de urs, marți, pe , din Bucegi, se numește Maria Diana, avea 19 ani și era din Iași.

Cum a fost Diana atacată de urs

Diana se afla în acel moment alături de iubitul ei, când a fost atacată de urs. Totul s-a întâmplat în jurul orei prânzului. Tinerii urcat pe Jepii Mici, când Diana a fost atacată de un urs în fața iubitului său înspăimântat.

Animalul sălbatic a sărit din copaci și a prins-o de picior. Atât ea cât și ursul au căzut într-o râpă adâncă de 120 de metri, conform .

Iubitul fetei este cel care a sunat la numărul de urgență 112 și a raportat că pe traseul montan Jepii Mici, Maria Diana a fost atacată de un urs. Când au ajuns salvamontiștii la fața locului, l-au găsit pe băiat în stare de șoc. Ei l-au coborât apoi în stațiunea Bușteni, de unde a fost preluat de polițiști.

Un elicopter SMURD a ajuns la fața locului pentru a ajuta la căutări. După scurt timp, în pârâul situat între două stânci, la o adâncime de 120 de metri, salvamontiștii au descoperit fragmente din hainele fetei.

„A fost contratimp, pentru că apelul iniţial a venit drept persoană şi atacată de urs şi ne-am grăbit foarte tare”, a spus Sergiu Frusionoiu, coordonator Salvamont Bușteni, potrivit .

Salvamontiștii au putut recupera trupul neînsuflețit al victimei abia după ce ursul a fost împușcat. Zona unde s-a produs tragedia este cunoscută pentru aparițiile frecvente ale urșilor. Salvamontiștii au menționat că exemplarul era extrem de agresiv.

„Inițial am vrut altceva, dar ea a zis să facem traseul ăsta, am zis că urcăm la cascadă, să avem o după amiază minunată. A fost neașteptat, am încercat să sperii ursul, dar nenorocirea s-a întâmplat. Preferam să fiu eu”, a spus iubitul Dianei, conform .

Ce spun apropiații despre tânăra ucisă de urs

Toți apropiații victimei sunt șocați de tragicul eveniment. O vecină a povestit că Diana provenea dintr-o familie respectată și era cunoscută pentru frumusețea și bunătatea ei. Tânăra, originară din Iași, avea o pasiune pentru fotografie și tocmai ce absolvise liceul.

Diana, în vârstă de 19 ani, era din Popricani, județul Iași, și avea planuri mari pentru viitor. Luase decizia de a se muta la București în căutarea unui trai mai bun.