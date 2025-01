Echipa este motorul clinicii tale. La ADOM, înveți cum să-ți construiești echipa în funcție de obiective

Să începi propriul business dentar poate fi startul unei călătorii frumoase, curajoase și pe alocuri anevoioase. Te poți bucura de o experiență de dezvoltare profesională și personală excelentă, mai ales dacă există acei factori optimi care contribuie la creștere.

Pentru a construi o afacere dentară de succes pe termen lung, este esențială formarea și creșterea unei echipe unite, motivate și competente. Una dintre cele mai mari provocări cu care se întâlnesc până și cei mai pasionați medici stomatologi antreprenori, fondatori de clinici dentare, este nevoia de a construi și menține o echipă eficientă, capabilă de performanțe deosebite. De aceea, investiția în dezvoltarea acesteia este una dintre cele mai bune decizii de business pe care le poți lua pentru viitorul clinicii tale, iar vine în sprijinul tău.

De ce o echipă unită face diferența?

O echipă de profesioniști unită și performantă aduce multiple beneficii clinicii. În primul rând, pacienții beneficiază de o experiență mai plăcută și vor fi mai loiali. În al doilea rând, inevitabil se va observa o creștere a eficienței și a productivității în cadrul echipei, ceea ce se traduce într-un management mai bun al timpului și al resurselor. De asemenea, o echipă motivată și bine coordonată contribuie la reducerea stresului specific domeniilor dinamice, cum este medicina dentară. Pe scurt, este incontestabil faptul că o echipă puternică este un adevărat atu competitiv în acest domeniu.

Principiile de bază ale unei echipe de succes

Pentru a crește o echipă de profesioniști, care își desfășoară zilnic activitatea în conformitate cu cele mai înalte standarde, este utilă înțelegerea nevoii de a aplica anumite principii fundamentale, precum:

Viziune clară: Toți membrii echipei trebuie să împărtășească aceeași viziune și să înțeleagă strategia clinicii. Obiectivele profesionale individuale trebuie să se reflecte în cel de ansamblu.

Comunicare eficientă: O comunicare deschisă și transparentă stă la baza unei echipe unite. Relațiile evoluează natural grație încrederii reciproce și spiritului de fair-play.

Delegarea eficientă a responsabilităților: Deseori, oamenii se dezvoltă mai armonios atunci când sunt provocați și scoși din zona de confort. Un manager care oferă încredere echipei, prin alocarea de sarcini pe măsura capacității lor, investește de fapt în dezvoltarea abilităților angajaților și le oferă oportunități de creștere profesională.

Recunoaștere și apreciere: Un sistem de celebrare a performanțelor este esențial pentru a menține motivația pe termen lung. Evaluarea activității echipei trebuie să fie corelată cu o serie de beneficii relevante pentru angajați, aliniate la obiectivele profesionale și personale, astfel încât să contribuie la menținerea concentrării fiecărui individ pe direcția de dezvoltare a clinicii.

Dezvoltare profesională continuă: Investiția în programe educaționale, cursuri și seminarii este o dovadă a angajamentului tău, ca medic antreprenor, față de creșterea profesională a echipei tale, precum și față de pacienți.

Plecând de la aceste principii, se pot construi strategii personalizate pentru fiecare clinică în parte. Descoperă cele mai bune strategii practice care pot fi implementate în clinică pentru a construi o echipă performantă:

Recrutarea și selecția: Investește timp în alegerea membrilor echipei, pentru a forma un grup unit, care să lucreze în armonie și eficient. Criteriile pe care trebuie să le ai în vedere la momentul recrutării sunt: competențe profesionale relevante rolului atribuit, atitudine pozitivă și valori care se aliniază cu cele ale clinicii. Chiar dacă unele dintre abilități pot fi perfecționate prin cursuri și programe educaționale, principiile, valorile și etica de muncă sunt în general elemente ce țin de personalitatea fiecăruia și este util să fie înțelese corect și aliniate cu cele dorite în clinică.

Procesul de onboarding: Începând din prima zi de lucru, fiecare membru nou trebuie să se familiarizeze cu cultura organizațională, cu restul echipei, cu procedurile și procesele de lucru practicate în clinică. Este critic ca aceste procese să fie foarte bine puse la punct, validate și testate, astfel încât utilizarea lor să reprezinte un aport semnificativ în eficientizarea modului de lucru. Pentru o integrare eficientă a noilor membri este utilă desemnarea unei persoane responsabile care să le ofere informațiile necesare pentru a-și îndeplini sarcinile și pentru a se simți bineveniți.

Mentorat și leadership: Fiecare persoană are nevoie de provocări, recunoaștere și inspirație, pentru o dezvoltare profesională armonioasă. Pentru a construi o echipa unită de profesioniști dedicați este important ca aceasta să fie condusă de un lider pasionat, care să ofere inspirație prin propriul exemplu, mentorat în situații punctuale și, nu în ultimul rând, să aplice puterea exemplului în cadrul clinicii, astfel încât toți membrii echipei să își dezvolte abilitățile și să își atingă potențialul maxim.

Construirea unei culturi organizaționale pozitive: Având în vedere că o mare parte a zilei este petrecută la locul de muncă, este important ca mediul profesional să fie pozitiv și orientat către rezultate. O cultură organizațională în care fiecare membru simte că are impact asupra reușitelor grupului și aceste merite îi sunt recunoscute creează un mediu de lucru plăcut și motivant, în care oamenii se simt apreciați și implicați.

Gestionarea conflictelor: Nu există echipă fără conflicte, iar acestea pot să scoată la suprafață noi provocări care să ducă echipa cu un pas mai în față pe drumul succesului. Însă, incapacitatea de a le soluționa astfel încât să nu se genereze emoții negative și frustrări nemeritate este deseori cauza eșecului într-o echipă și a lipsei de rezultate. Dat fiind că relațiile interumane sunt complexe, este critic pentru un manager să gestioneze conflictele într-un mod constructiv, astfel încât să prevină la timp deteriorarea relațiilor dintre colegi.

“Construirea unei echipe puternice în cadrul unei clinici stomatologice de excelență este o investiție pe termen lung, dar care aduce multiple beneficii. Sunt mândră de faptul că, în cei 25 de ani de prezență pe piața de stomatologie premium, am reușit să construim o echipă puternică, unită, apreciată pentru valoarea incontestabilă și dorința de a contribui la sănătatea pacienților noștri. Îi am încă alături, chiar și după 25 de ani, pe primul medic și prima asistentă cu care am plecat în această călătorie extraordinară care înseamnă universul DENT ESTET.” – Dr. Oana Taban, CEO și fondator DENT ESTET, președinte al Asociației Dental Office Managers Romania (ADOM)

Pentru a veni în întâmpinarea medicilor antreprenori, , în prezent lider educațional în managementul dentar, a construit un program extins – Școala Dental Office Managers (Școala DOM) – dedicat dezvoltării profesionale a managerilor de clinici.

, care au ajuns la ediția a 26-a, acoperă o varietate de tematici necesare unui Dental Office Manager, iar construirea și creșterea echipei este una dintre cele mai importante, fiind adresată în cadrul mai multor module. De la aspecte ce țin de recrutare până la comunicare, retenție și motivare a fiecărei persoană care se alătură echipei, trainerii ADOM expun situații concrete, lecții și instrumente strategice de dezvoltare.

Foto: Alexandru Negrea – Fondator Social Smarts – trainer ADOM

Acestea sunt inspirate din experiența de peste 25 de ani a grupului de clinici DENT ESTET, în cadrul cărora echipa a crescut organic an de an odată cu complexitatea operațiunilor și a numărului de clinici. Pe lângă know-how valoros și validat, participanții cursurilor primesc toată susținerea necesară asimilării noțiunilor, pentru ca experiența de învățare să fie personalizată nevoilor lor. Evitând aplicarea unei rețete universale de succes, cursanții învață să construiască, implementeze și urmărească propria strategie de dezvoltare a echipei profesionale.

“Creșterea unei echipe performante și construirea unui climat centrat pe valori comune și obiective ambițioase este un deziderat pentru multe organizații. Reușesc cu adevărat doar acele companii care se adaptează, care continuă să învețe și sunt coordonate de lideri dispuși să împărtășească din experiența și expertiza lor celor cu care lucrează. ADOM este un partener de încredere pentru medicii antreprenori fondatori din România, deoarece le oferă resurse pentru a-și valorifica la maximum talentul profesional, entuziasmul și puterea de muncă. Cursanții noștri au acces la resurse extrem de valoroase, care îi vor ajuta să își transforme viziunea ambițioasă în realitate. Și este important să menționăm că principalii beneficiari ai know-how-ului acumulat în cadrul cursurilor ADOM sunt pacienții clinicilor dentare, pentru că obiectivul nostru final este îmbunătățirea experienței acestora.” – Cristi Taban, Director Executiv DENT ESTET