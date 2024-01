Eleva rănită grav la prăbușirea internatului din Odorheiu Secuiesc a murit. „Medicii din Târgu Mureş au făcut tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a o salva”

Eleva care a fost rănită grav la de la internatul Liceului ”Tamasi Aron” din Odorheiu Secuiesc a murit marți. Fata era internată la Terapie Intensivă, la Spitalul Județean Târgu Mureș.

Încă un deces după prăbușirea zidului de la internatul din Odorheiu Secuiesc

„Astăzi, în jurul orei 15,30, eleva internată la Secţia ATI Copii a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş a încetat din viaţă. Medicii din Târgu Mureş au făcut tot ceea ce este omeneşte posibil pentru a o salva”, a declarat, pentru , purtătorul de cuvânt al SCJU Târgu Mureş, Mariana Negoiţă.

Amintim că administratorul societăţii care la clădirea internatului e urmărit penal pentru trei infracţiuni: una prevăzută în legea specială, Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, respectiv infracţiunea prevăzută de art. 35 alineatele 1 şi 3, şi două infracţiuni, de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

„S-a reţinut în sarcina inculpatului că a efectuat lucrări de săparea unui şanţ chiar lângă zidul clădirii internatului, lucrare care nu era autorizată şi, aşa cum ştiţi, urmare prăbuşirii sitului a rezultat şi vătămarea corporală altor trei eleve”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, Gianina Oreviceanu.

Administratorul societăţii

Și un adolescent de 17 ani a murit la internatul din Odorheiu Secuiesc

Cealaltă victimă care a murit e David, un adolescent de 17 ani. Salvatorii au reușit să ajungă la el, dar l-au găsit inconștient. Manevrele de resuscitare nu au funcționat și, în cele din urmă, a fost declarat decesul.

Băiatul era crescut doar de mamă și urma să sărbătorească majoratul pe 25 decembrie.

Colegul de cameră al lui David , părăsind internatul cu doar trei minute înainte de tragedie: „Eu am plecat cu trei minute înainte de a se prăbuși căminul. La ora 15.50 eram înăuntru, la 15.52 am plecat și la și 55 deja ma sunau că ce s-a întâmplat, că s-a prăbușit căminul. Eu am gândit că a căzut ceva din perete, o întâmplare minoră, dar s-a prăbușit toată camera. Nu era nimeni în cameră în afară de David, care dormea deasupra mea. La urmă toți spuneau că David este înăuntru, mă gândeam că poate a adormit și nici nu putea să audă dacă a crăpat ceva, pentru că avea și căștile pe urechi. Era un copil bun, cu suflet foarte bun! Îmi este prieten de demult, anul trecut am fost colegi de cameră, a fost un băiat foarte bun! Eu am fost ultimul care a vorbit cu el… Cum am spus, la ora 15:50 am plecat și la minutul 55 deja era clădirea căzută”, a povestit Laszlo Barna.