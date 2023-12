Colegul de cameră al lui David, elevul mort la Odorheiu Secuiesc, dezvăluiri șocante. Ce făcea tânărul în momentul tragediei

, în data de 18 decembrie, un internat în care se aflau încă elevi s-a prăbușit, rezultând o adevărată tragedie. Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața, în timp ce alți elevi au scăpat cu viață. Colegul de cameră al victimei a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre ceea ce făcea David în momentul tragediei.

Colegul de cameră al elevului mort la Odorheiu Secuiesc, dezvăluiri șocante

Patru elevi au fost surprinși sub dărâmăturile . Doi au supraviețuit cu răni grave, o tânără este în comă cu fractură de coloană vertebrală, iar David a decedat. Băiatul urma să împlinească 18 ani, chiar în apropierea Crăciunului. Colegul de cameră al lui David a scăpat nevătămat, părăsind internatul cu doar trei minute înainte de tragedie. Tânărul este șocat de evenimente și consideră că supraviețuirea sa este o minune, fiind profund afectat de pierderea prietenului său.

Adolescentul afirmă că David nu a simțit nimic, deoarece dormea cu căștile în urechi în momentul prăbușirii clădirii. Colegii care au observat pericolul au reușit să iasă în siguranță înainte de prăbușire.

„Nu era nimeni în cameră în afară de David”

„Eu am plecat cu trei minute înainte de a se prăbuși căminul. La ora 15.50 eram înăuntru, la 15.52 am plecat și la și 55 deja ma sunau că ce s-a întâmplat, că s-a prăbușit căminul. Eu am gândit că a căzut ceva din perete, o întâmplare minoră, dar s-a prăbușit toată camera. Nu era nimeni în cameră în afară de David, care dormea deasupra mea. La urmă toți spuneau că David este înăuntru, mă gândeam că poate a adormit și nici nu putea să audă dacă a crăpat ceva, pentru că avea și căștile pe urechi. Era un copil bun, cu suflet foarte bun! Îmi este prieten de demult, anul trecut am fost colegi de cameră, a fost un băiat foarte bun! Eu am fost ultimul care a vorbit cu el… Cum am spus, la ora 15:50 am plecat și la minutul 55 deja era clădirea căzută”, a declarat Laszlo Barna, potrivit antena3.ro, citat de .