Elon Musk l-a insultat pe comisarul european Thierry Breton cu o memă din filmul Tropic Thunder, după avertizările legate de interviul cu Donald Trump

în care îl îndemna să limiteze difuzarea „de conținuturi care încurajează ura, dezordinea socială, incitarea la violență sau dezinformarea” în cadrul interviului său cu Donald Trump.

Platforma X (fostul Twitter) a fost deja criticată de mai multe ori pentru difuzarea de afirmaţii antisemite, rasiste, dar şi pentru găzduire de conţinuturi pornografice, precum şi pentru dezinformare, potrivit .

Faptul că Breton i-a transmis regulile legii nu i-a plăcut miliardarului american, iar acesta i-a răspuns comisarului european printr-o memă care face referire la filmul „Tropic Thunder”, lansat în 2008. În imagine, îl vedem pe Tom Cruise, machiat, urlând „Take a big step back and literally fuck your own face!”.

To be honest, I really wanted to respond with this Tropic Thunder meme, but I would NEVER do something so rude & irresponsible!

