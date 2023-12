Emilia Șercan, zile în șir de protest în fața Parchetului, după închiderea dosarului de kompromat: Dosarul a fost o mascaradă pentru a-i proteja pe vinovații din Poliție și pe cei cu cu legături cu serviciile de informații (VIDEO)

Jurnalista de investigație Emilia Șercan protestează deja de mai bine de o săptămână în fața Parchetului General și a Parchetului Curții de Apel București în contextul în care dosarul deschis după ce a acuzat o operaţiune de kompromat împotriva sa, în urma dezvăluirilor privind plagiatul lui Nicolae Ciucă (PNL),

Șercan a declarat, pentru B1 TV, că Nicolae Ciucă și Lucian Bode (PNL) „au o responsabilitate morală” și de pe urma acestei acțiuni de kompromat: „Evident, pe ei i-a ajutat în primul rând acțiunea de compromitere, de defăimare a mea, care urma să fie pusă în scenă”.

Jurnalista a mai afirmat că nimeni până acum nu a fost pedepsit pentru scurgerea de informații din Poliție.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Emilia Șercan explică de ce i-a fost închis dosarul de kompromat

„Asta e senzația publică cel puțin, că nu le pasă și eu am o explicație despre care tot vorbesc de ce nu le pasă, de ce au închis dosarul, de ce urmărirea penală a fost făcută de mântuială. (…) De fapt, tot acest dosar a fost o mascaradă pentru a-i proteja pe cei vinovați de acțiunea de kompromat la adresa mea, de violarea vieții mele private, de divulgarea unor informații din Poliție.

Și când vorbesc de acești vinovați, vorbesc explicit despre oameni aflați la conducerea Poliției Române, care au facilitat scurgerea unor probe esențiale dintr-un dosar penal, iar apoi mușamalizarea… S-a derulat o operațiune de mușamalizare a scurgerii respective, care cel mai probabil a fost pusă în aplicare de persoane nu știu… cu legături directe, indirecte cu cel puțin cu un serviciu de informații.

Deci operațiune de intelligence, protejarea unor persoane din Poliție și cu legături cu serviciile de informații.

De asta justiția, Parchetul Curții de Apel a făcut absolut în mod jenant urmărirea penală, de aceea acte esențiale de urmărire penală nu au fost făcute, de aceea avocatul meu nu a fost lăsat să asiste la audierea martorului principal, Cristian Rizea, fiind călcată în picioare procedura, pentru a se ajunge la această concluzie: închiderea dosarului și atât”, a susținut jurnalista de investigație, pentru B1 TV.

De ce protestează Emilia Șercan

„Eu efectiv, când am citit actul de clasare, ordonanța de clasare , văzând modul revoltător în care a putut fi justificată închiderea dosarului. Atunci am luat această decizie de a protesta.

Nici nu am vrut să fac public lucrul acesta, am păstrat tăcerea 9 zilem nu am spus nimănui. Am mers si am stat în fața Parchetului, am vrut să le atrag atenția celor din Parchet, din Parchetului Curții de Apel București, unde s-a închis dosarul, că nu e în regulă ca legea să fie folosită împotriva unui cetățean. iar un procuror, cu acceptul șefilor, decât persoanele care ar trebui anchetate de acel procuror”, a continuat Emilia Șercan.

Întrebată dacă dintre responsabilii din Poliție a răspuns cineva pentru facilitarea acelei scurgeri de informații, Șercan a răspuns: „Nu, absolut nimeni, nici măcar polițista care a transmis acea fotografie șefului direct, spunând ”asta vă dau doar pentru dvs”. Ce să facă șeful ei direct cu acea fotografie? După alte câteva minute, acea polițistă trimite șefului Poliției București iar el, cânf e întrebat de ce e interesat de pozele mele, a spus că voia să descopere cine mi-a trimis mie pozele. De ce avea nevoie de fotografiile mele ieșind din duș, îmbrăcată într-un prosop și cu un prosop în cap, ca să afle cine mi-a trimis mie link-ul? Acel procuror avea nevoie de numele contului, nu de fotografiile mele!”.