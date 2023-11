Jurnalista Emilia Șercan a anunțat ce va face după ce dosarul de kompromat a fost închis în integralitate: Această decizie nu m-a șocat, ci m-a oripilat. M-am pregătit. Asta urmează să fac! (VIDEO)

Jurnalista Emilia Șercan a avut o intervenție în cadrul emisiunii News Pass, moderată de Laura Chiriac, unde a anunțat care va fi următorul pas pe care îl va face după ce

„Dosarul a fost închis. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București spune că nu este violarea vieții private publicarea respectivelor fotografii care au fost republicate, ulterior, pe mai multe site-uri.

Toată povestea aceasta cu publicarea pe aceste site-uri a pornit de la o probă pe care eu am dat-o poliției în momentul în care m-am dus să reclam furtul respectivelor fotografii și urcarea lor pe acele site-uri pentru adulți. Acea probă a fost scursă din poliție. Eu am dat o dimineață, aproximativ 10:30, unei polițiste, iar la ora 3 fără 10 minute deja era publicată pe site-ul lui Cristian Rizea. Deci s-a produs o scurgere de informații, care nu aveau caracter public din poliție, iar procurorul a spus din nou că nici această chestiune nu este infracțiune.

E în regulă ca un polițist să scurgă informații dintr-o anchetă penală. Ulterior, când eu am aflat lucrul ăsta și l-am sunat pe Lucian Bode, ministru de Interne, pentru a-i reclama că cineva din poliție a încercat să să mă compromită divulgând o probă, s-a încercat mușamalizarea scurgerii prin crearea unui articol clonă după cel publicat pe site-ul lui Rizea, publicat în exclusivitate, cum el singur s-a lăudat, acele fotografii pe un alt site.

Acest site miroase a servicii secrete din toate punctele de vedere, am explicat în articolul pe care eu l-am publicat astăzi pe pressone, de ce… procurorul spune că nici această mușamalizare a scurgerii din poliție nu este infracțiune. Practic, tot ceea ce s-a întâmplat în această poveste, care a apărut în contextul în care eu publicasem despre teza de doctorat a premierului de atunci, Nicolae Ciucă, acum președinte al Partidului Național Liberal și președinte al Senatului României, al doilea om în statul țării.

Parchetul nouă ne spune că nu s-a găsit nicio infracțiune acolo, nu există nicio infracțiune și că este în regulă ca poliția să scurgă probe din dosar, e în regulă ca serviciile să dea mână de ajutor poliției pentru a mușamaliza scurgerea, e în regulă să compromiți un jurnalist publicându-i pozele personale pe site-uri pentru adulți, deși acele poze aveau un caracter intim, dar în niciun caz nu erau poze pentru a fi puse pe astfel de site-uri. Deci este în regulă să faci toate lucrurile astea, e în regulă să comiți abuz în serviciu când ești polițist, e în regulă să ameninți, să șantajezi un ziarist, e în regulă – ăsta este mesajul public pe care ni-l dă nouă justiția din România, nouă jurnaliștilor. Astăzi mi s-a întâmplat mie, mâine ți se poate întâmpla ție, Laura Chiriac, și poimâine i se poate întâmpla oricărui alt jurnalist, care incomodează puterea politică, care scrie despre oamenii puternici ai acestei societăți.

În trecut am fost amenințată cu moartea, a doua zi, chiar după ce am scris despre Nicolae Ciucă, am primit un alt mesaj de amenințare și dosarul referitor la acel mesaj de amenințare în care mi se spunea că dacă nu e adevărat ce am scris eu în articol referitor la plagiatul lui Nicolae Ciucă mi se vor trimite umbre, care mă vor urmări pe stradă, la serviciu, acasă, în intimitate. Așa spunea mesajul respectiv. Asta nu e îngrijorător pentru statul român. E în regulă, foarte bine, ni s-a dat liber la a fi compromiși, ăsta este rezultatul faptului că nu mai avem mecanism de cooperare și verificare în justiție. Ăsta este rezultatul compromisurilor pe care justiția le face de ani de zile, ăsta este rezultatul specialilor creat de Statul Român în Justiție, ăsta este rezultatul justiției. De fapt, justiția din România nu există.”

Emilia Șercan, despre ce urmează să facă în acest caz

Jurnalista Emilia Șercan a anunțat care vor fi următorii pași pe care îi va face pentru „a-și găsi o formă de dreptate”.

„Am 20 de zile pentru a contesta această decizie, care, trebuie să recunosc, nu m-a șocat, ci m-a oripilat.

Această decizie nu m-a șocat, pentru că eram pregătită să primesc această decizie, cu atât mai mult cu cât am fost într-o audiență la adjunctul prim Procurorului General al României, Aurel Sebastian Vălean, și acesta mi-a spus că a trimis o notă de îndrumare și control către Parchetul Curții de Apel pentru a se impulsiona soluționarea dosarului până la finalul lunii octombrie. Deci știam că asta se va întâmpla, eu, acum, ce voi face va fi să contest această decizie. Am 20 de zile la dispoziție. Ulterior, mă aștept ca și această decizie dată de șeful doamnei procuror care a închis dosarul într-o manieră absolut mizerabilă, mă aștept să susțină decizia dată de doamna procuror, iar, ulterior, bineînțeles, mă voi adresa instanței, ca să contest și acest lucru. Da, bineînțeles, povestea nu s-a încheiat aici și mi-a fost clar de anul trecut când am văzut cum se încearcă mușamalizarea acestei povești în justiție, deci o a doua mușamalizare a acestei povești în justiție, la Parchetul Curții de Apel.

M-am pregătit că următorul pas pe care îl voi putea face, pentru a-mi găsi o formă de dreptate, va fi să mă adresez Curții Europene a drepturilor omului, să mă duc la CEDO. Asta urmează să fac, voi acționa și în instanța civilă pe cei care au publicat respectivele poze, adică voi încerca să îmi găsesc forme de reparație morală, chiar dacă reparația în justiția din România și mai ales, reparația penală a acestor fapte penale, nu există, pentru că justiția nu este pentru oameni. Justiția este pentru un grup care o împarte în funcție de interese, nu pentru a face dreptate și pentru a stabili adevărul.”