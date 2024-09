Experiența unui influencer străin în Piața Obor. Ce cumpărături a făcut (VIDEO)

a ajuns în România și a vrut să aibă parte de o experiență autentică, drept pentru care a pentru cumpărături. El a fost surprins de amabilitatea oamenilor, dar și de diversitatea produselor.

Vloggerul a explorat Bucureștiul încă din prima zi. S-a plimbat prin Centrul Vechi, pe Calea Victoriei și a fost impresioat de faptul că strada era închisă circulației și era disponibilă doar pentru pietoni, conform

Apoi, a vrut să aibă parte de o experiență complet autentică și a mers la cumpărături în Piața Obor unde a fost impresionat de diversitatea produselor. Pentru prima data s-a oprit la standul cu cireșe.

„Salut, îmi puteți da un kilogram, vă rog? Mulțumesc. Este sezonul lor așa că vom obține un preț bun, 4,31 dolari pentru un kilogram. Sunt uimit să văd câtă diversitate există când vine vorba de fructe și legume proaspete”, se aude pe videoclipul din TikTok.

Buying Fresh Fruits and Vegetables at Obor Market in Romania 🇷🇴