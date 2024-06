Experiența unui român care s-au mutat de la oraș la țară. Caută leacul pentru o obsesie

Românii care au dat viața la oraș pentru cea de la țară au deprins obiceiurile gospodarilor, astfel că s-au apucat de plantat legume și fructe pentru a-și asigura o alimentație cât mai sănătoasă.

De ce a devenit dependent bărbatul

Este și cazul unui bărbat care s-a mutat la țară și și-a creat o obsesie față de cumpărăturile Acesta a cerut sfatul altor persoane despre cum să renunțe la acest obicei, informează

„Salut, sunt Adrian și am o problemă.

De vreo lună, de când a început să miroasă timid a primăvară, nu pot să intru ca un om normal în niciun magazin.

Intru la Lidl să iau o pâine, mă opresc la arpagic și pliculețe de semințe.

Intru la Carrefour să iau o pâine, rămân blocat la un raft cu săculeți cu arpagic și mângâi plicurile cu semințe. Mereu același tip, aceleași legume.

Am mai cumpărat impulsiv încă doi copăcei și mi-am dat peste mână să nu mai iau niște arpagic de la Brico, unde intrasem să cumpăr niște sârmă. Eram convins că nu mai au loc doi copăcei în curte, acum cred că mai am loc pentru minim 4.

Leroy? Normal, arpagic, pliculețe și semințe, deși intrasem după becuri.

Există vreun tratament? Menționez că am plantat deja de două ori arpagic anul ăsta. Și că mâncăm tot neamul pe an.

Sau să mai cumpăr niște teren?”, a scris acesta pe grupul de pe Facebook Mutat la țară- viața fătă ceas.

Internauții s-au regăsit în situația lui

Unii internauți s-au regăsit în situația bărbatului și au empatizat cu el, spunând că și ei au același obicei atunci când merg la cumpărături.

„La fel și aici săptămâna asta. Am intrat la Lidl după un Pepsi și am ieșit cu 2 plicuri de fasole, 2 de vinete (din astea chiar nu aveam) și 4 unelte de grădină. Am intrat în Profi și mi-am luat sămânța pentru mazăre. Am văzut vicii mai rele de atât. Problema mea acum e că mă gândesc că îmi trebuie și lada frigorifică pentru că nu o să am loc de toate. Vreme bună de grădinărit!”;

„Eu am plecat pentru gresie pentru terasă și ceva pentru scări și m-am întors cu portbagajul plin de trandafiri diverse soiuri, zmeură, agriși și coacăz. Nu cred că există vindecare”;

„E o boală, grea. Nu are leac”;

„Cereți voie să plantați și la vecini. Eu v-aș primi”;

„Aceeași problema și aici. În plus, parcă și ustensilele de grădinărit cumpărate anul trecut se cer schimbate. Boală grea!”;

„Am aceeași boală. Încercați să plantați floricele în afară porții. Poate vă mai descărcați”, sunt unele dintre comentariile postării.