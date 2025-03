Ce a pățit Raluka după ce părinții ei s-au mutat la casă? „E prima dată în viața mea când...”

, una dintre cele mai îndrăgite artiste din România, a povestit recent o situație cu care s-a confruntat în premieră și care a luat complet pe nepregătite.

Invitată într-o emisiune matinală de la radio, cântăreața a povestit cu entuziasm că, primăvara aceasta, a decis să se implice direct în amenajarea grădinii părinților ei, care s-au mutat de curând la casă. Artista s-a bucurat de câteva ore petrecute în aer liber, cu mâinile în pământ, descoperindu-și astfel o nouă pasiune: grădinăritul.

Munca în grădinăa avut efecte neașteptate pentru Raluka

Deși activitatea care a presupus plantatul de tuia și pusul semințelor de a fost răsplătită cu satisfacția unei munci bine făcute, efortul fizic și-a spus cuvântul. Așa se face că Raluka s-a trezit că i s-au umflat mâinile foarte rău și o dor, un efect al muncii intense, potrivit .

„Părinții mei s-au mutat la casă, iar mama voia să pună pavele în toată curtea. Eu i-am propus să mă lase să mă ocup de grădină. Așa că în primăvara asta m-am apucat de grădinărit. Îmi place la nebunie. Am dat cu grebla, am nivelat pământul, am pus tuia, glicină, am pus semințe de iarbă, le-am bătătorit în pământ.

Am muncit mult, însă e prima dată în viața mea când m-am trezit cu mâinile umflate. Eu niciodată nu am avut mâinile umflate. Nici de la avion, de la nimic, până acum”, a spus Raluka la radio.

Aflată de aproximativ 16 ani în industria muzicală, cântăreața s-a bucurat în ultima perioadă de lansarea primului ei mini-album, „Amângoi”, realizat în urma unei sesiuni intense de creație.