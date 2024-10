Explozie devastatoare la o benzinărie din Cecenia. 4 oameni, dintre care 2 copii, au fost uciși (VIDEO)

O explozie devastatoare a avut loc la o benzinărie din Groznîi, capitala Ceceniei, în noaptea de sâmbătă, 12 octombrie 2024. Deflagrația a provocat un incendiu imens care a distrus complet benzinăria și a afectat clădirile învecinate și mai multe vehicule.

petrol station on Mohammad Ali Avenue EXPLODED, killing 4 including 2 kids

4 persoane, inclusiv 2 copii, și-au pierdut viața în acest tragic incident. În plus, alte cinci persoane au fost rănite, scrie

Eforturile de intervenție ale pompierilor au dus la stingerea rapidă a focului, care a cuprins aproximativ 900 de metri pătrați​.

A petrol station close to the center of Chechnya’s capital, Grozny, was almost totally destroyed in a deadly explosion that killed four people.

