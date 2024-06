Tone de legume culese în câteva zile, aruncate la gunoi. Nu cumpără nimeni roșii cu 50 de bani kilogramul. Legumicultorii din Matca, Galați, vorbesc despre un blocaj

Galați, au aruncat la gunoi tone de legume culese de câteva zile pentru că nu se vând.

Legumele ieftine se aruncă

Motivele pentru care nu sunt legate de cultivatorii prea mulți. Astfel, tarabele sunt pline de legume, dar nu are cine să le cumpere, conform

Fermierii din Matca și-au aruncat recoltele în groapa de gunoi după ce au stat câteva zile cu legumele pe tarabe fără se se cumpere. Prețul roșiilor a ajuns chiar și la 50 de bani kilogramul, dar nu s-au vândut și cultivatorii au decis să le arunce pentru a-și elibera terenul.

Pe tarabe este prea multă marfă

Ei spun că ar fi vorba de subvenția pe care o primesc prin programul Tomata, ceea ce a motivat mulți oameni să cultive legume. Asta face ca pe piață să fie mulți cultivatori, multă marfă și puțini clienți.

„S-au blocat foarte tare. Săptămâna trecută am cules trei tone de roșii, am dat cu un leu și ceva. Am aruncat vreo 10 baxuri”, a spus o femeie.

Chiar și fermierii care au contracte cu marii comercianți și depozite nu reușesc să își vândă toată marfa.

Ei au ajuns să își vândă legumele chiar și la un leu kilogramul, dar abia dacă se dau o sută de tone de legume pe zi.

„Chiar săptămâna trecută, joi, am aruncat o mie de kilograme. Restul le-am dat la un leu, un leu cincizeci”, a transmis un legumicultor.

Producătorii care cultivă roșii primăvara primesc o subvenție de 3.000 de euro pentru o cultură de cel puțin o mie de metri pătrați, iar pentru al doilea ciclu de producție, cel din toamnă, vor primi 1.000 de euro.