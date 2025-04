Cine a descoperit talentul actoricesc al lui Augustin Viziru: „Vedea cum îi mințeam pe tata și pe mama”

Augustin Viziru a povestit că a dat la Actorie după ce doamna care le făcea curat în casă, pe vremea când era copil, l-a văzut cât de talentat e… când își minte părinții.

Cum a devenit actor Augustin Viziru

„Când eram copil, era o doamnă, tanti Claudia o chema, care era alături de noi și ne ajuta la curățenie prin casă, avea grijă de mine tot timpul. Ea lucra și la UNATC, la facultate, unde făcea curățenie și mentenanță. Vedea cum îi mințeam pe tata și pe mama, când făceam câte-o prostie, iar după aceea venea la mine și îmi zicea: „Te rog eu, dă la Actorie! Te rog eu frumos!”. Pe atunci eu îi ziceam: „Lasă-mă, bre, tanti Claudia, ce-mi trebuie mie actorie!”. Dar, până la urmă, se pare că am ajuns la actorie și nu m-am făcut de rușine”, a povestit, râzând, Augustin Viziru, pentru

Viziru îl interpretează pe „Ciroză” în serialul „Tătuțu’”

Augustin Viziru îl interpretează pe „Ciroză” în . „Ciroză” e un interlop cu sânge rece care se aliază cu Nelu Stavrositu (Mihai Constantin) pentru a-l elimina pe Tătuțu’, dar nu le va fi ușor.

Întrebat ce provocare i-a adus acest rol, Augustin Viziru a răspuns: „N-am avut parte de provocări. În toată viața mea, n-am pus niciodată presiune pe mine și nu m-a speriat nimic, am luat totul ca atare. Am parte de sprijin din partea echipei și știu ce am de făcut. În momentul de față, nu mă mai poate surprinde nimic. Eu doar îmi doresc să fiu mai bun, atâta tot”.