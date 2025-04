Bursucu’: „Eu am pierdut un prieten exact atunci când l-am cunoscut”. Ce spune despre moartea lui Prigoană

’ a vorbit despre moartea lui Silviu . Ei filmaseră un împreună, care urma să fie postat chiar în ziua decesului, scrie .

Ce spune Bursucu’

„Sunt chiar ultimul om care a vorbit cu el prin mesaje. Eu împreună cu Silvius și cu Honorius avem toți același mesaj pe telefon, mesaj pe care i l-am dat eu și el l-a redirecționat. Eu, prima oară, nu am crezut când am fost sunat, pentru că eu vorbisem cu el cu fix 10 minute înainte, prin mesaje. Am zis ca fake-news, dar când l-am sunat și am văzut că nu răspunde atunci m-am panicat. Am intrat pe Google și am văzut nebunia și am luat decizia de a nu da episodul. Și asta din respect pentru copii, m-am pus în postura lor. Pur și simplu, m-am gândit că nu mi se părea ok, mie dacă mi s-ar fi întâmplat așa ceva”, a spus Bursucu’, pentru Click.

„Honorius m-a sunat și mi-a dat acordul să dau episodul, el a spus să-l dau că Silviu se simțise foarte bine la mine la podcast, atunci m-am relaxat și i-am dat drumul. Da, s-a întâmplat, a fost momentul… Nu mi-aș fi dorit să se întâmple! Din păcate, eu am pierdut un prieten exact atunci când l-am cunoscut, am câștigat un prieten și l-am pierdut în patru zile! Era o altfel de relație! Așa a fost să fie! Mulți au zis că mi-a pus Dumnezeu mâna în cap, că a făcut vizualizări, dar făcea oricum. Nu, nu mi-aș mai dori să se repete niciodată treaba asta! E ceva îngrozitor!”, a adăugat el.