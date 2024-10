Finanțare nerambursabilă oferită de stat, în valoare de până la 250.000 de lei. Cine poate beneficia de acest sprijin

Firmele nou înființate ar putea beneficia de un ajutor de până la 250.000 de lei din partea statului, a anunțat premierul Marcel Ciolacu a anunțat, în cadrul ședinței de care a avut loc miercuri. Proiectul vine pe fondul unui număr foarte mare de firme care și-au încheiat activitatea, peste 16.000 doar în primele patru luni ale anului, un număr record în ultimii 12 ani.

„Susținem, în egală măsură, și investițiile private. Oferim unui număr de 500 de antreprenori calificați în Programul Start-up Nation ajutorul de minimis obținut”, a declarat Marcel Ciolacu, potrivit .

Startup Nation 2024 are două componente. Prima este destinată tinerilor sub 30 de ani și are un buget de 300 de milioane de euro. A doua se adresează persoanelor cu vârste între 30 şi 35 de ani și are un buget de 150 de milioane de euro.

O personaă poate beneficia de sprijin financiar în valoare de cel mult 250.000 lei, cu obligaţia de a crea şi păstra cel puţin doi ani minimum două locuri de muncă. Astfel, Guvernul estimează că vor fi finanţate în jur de 5.250 de întreprinderi, care ar putea angaja 10.500 de persoane șomere.

Condițiile pentru a primi finanțare din partea statului

Cei care se înscriu sunt obligaţi să parcurgă 40 de ore de cursuri de . Serviciul de Telecomunicaţii Speciale lucrează pentru a finaliza platforma de predare a acestor cursuri, estimându-se că va fi gata la finalul lunii viitoare.

Cursurile de antreprenoriat devin o condiție obligatorie, din dorința de a opri cât mai multe firme să să îşi închid porţile.