Fiul lui Mihai Șora face noi dezvăluiri: „Eram revoltat. Chiar pot să spun, cu tot calmul, că atunci mi-au sărit capacele”

Tom Șora, fiul filosofului Mihai Șora, a povestit ce l-a determinat să vorbească la slujba de înmormântare a tatălui său. El atunci pe Luiza Palanciuc, soția tatălui său, că cu acesta în ultimii ani.

Tom Șora a decis să vorbească deoarece a fost extrem de deranjat de faptul că preotul a făcut referire la familia îndoială indicând-o doar pe Luiza Palanciuc, fără nicio mențiune că îndoliați erau și copiii și nepoții lui Mihai Șora.

La parastas nu a fost invitat nici el, nici nepotul și strănepotul lui Mihai Șora, cu care venise din Germania pentru înmormântare.

Cum a aflat Tom Șora că tatăl lui a murit

„M-a anunțat sora mea, prin telefon, și ea a aflat de la o cunoștință, care a citit pe Facebook și care i-a dat telefon. Sora mea mi-a dat telefon și așa am aflat. Era seara târziu și eu seara, adesea, mă duc să mai beau o bere și mă întorc foarte târziu.

Nu am telefonul mobil la mine și s-ar fi putut foarte bine să fi aflat a doua zi, și atunci n-aș mai fi putut veni la înmormântare, pentru că nu poți să vii din Germania cu un taxi în București”, a declarat Tom Șora, pentru

El a precizat că ultima dată a discutat cu tatăl lui în august 2019. Asta deoarece, spune el, Luiza Palanciuc a blocat orice fel de comunicare.

„Am să citez și eu Luiza Palanciuc – subliniez, este partenera de viață din ultimii 14 ani a tatălui dumneavoastră: ”Ca și sora lui, Sanda Șora, nu i-au telefonat, pur și simplu, lui Mihai Șora, ani la rând, nici chiar de sărbători sau de ziua lui, când a împlinit 100 de ani”.

Este adevărat că nu i-am dat telefon, dar de ce nu i-am dat telefon? Pentru că i-am dat telefon înainte, de sute de ori, am încercat tot. Și fratele meu, care a murit, de atâtea ori a venit în tot felul de etape și, într-adevăr, la un moment dat, n-a mai dat telefon”, a explicat Tom Șora.

Ce l-a supărat pe Tom Șora la slujba de înmormântare a tatălui său

Acesta a explicat apoi ce l-a determinat să vorbească la slujba de înmormântare a tatălui, deși nu-și propusese că facă acest lucru.

„Eram revoltat. Preotul principal, în cuvintele lui, în care îi prezenta pe cei care sunt îndoliați, a spus familia, adică văduva și atât. Dar mai erau trei copii, iar un copil era acolo, nu a fost pomenit nici de preot. Nu a fost pomenit că au fost copii, dar noi eram acolo, în biserică, și nepoți.

În momentul acela, mi-am dat seama că mă enervez și, atunci, am hotărât clar ca după ultimul vorbitor oficial – au fost doi domni care au vorbit foarte frumos despre tatăl meu, apoi a vorbit preotul principal și, în principiu, trebuia să decurgă serviciul religios mai departe, în mod normal sau cum este uzual -, atunci, am spus că eu mai am de spus ceva. Deci această luare de cuvânt a fost realmente spontană.

Păi cum se poate așa ceva? Chiar pot să spun, cu tot calmul, că atunci mi-au sărit capacele, pe bună dreptate. Deci nici măcar n-am fost pus pe lista celor care sunt în doliu. Mi se pare cam mult, totuși, și eram în biserică”, a mai declarat acesta.

Tom Șora: Tatăl meu și mama mea nu au divorțat niciodată

El a mai ținut să spună că tatăl și mama sa, decedată și ea între timp, nu au divorțat niciodată așa cum s-a speculat în spațiul public și că relația tatălui său cu Luiza Palanciuc „a fost o problemă pentru noi”.

Tom Șora: „Vreau să spun că tatăl meu și mama mea nu au divorțat niciodată, așa cum figurează în unele spații. Mama mea este văduva lui tata, nu a fost niciun divorț niciodată. În 2009, deja a început relația cu doamna Palanciuc și asta a fost o problemă pentru noi”.

Jurnalist: „Dar mama dumneavoastră trăia”.

Tom Șora: „Trăia, bineînțeles. În sfârșit, nu vreau să intru în detalii, că este cam mult ce am de povestit și mă rezum acum să schițez ce a fost”.