Găești: Profesoară atacată de o haită de câini, în apropierea unui parc. Femeia a leșinat de frică

O profesoară din Găești a fost atacată, în apropierea unui parc, de o haită de opt câini fără stăpân. Femeia a povestit că nu a fost mușcată, dar a leşinat de frică şi s-a lovit la cap şi la genunchi. Poliția a amendat Primăria pentru că nu a amenajat un adăpost pentru câinii fără stăpân.

Ce a povestit femeia atacată de câini

„Azi-dimineață, în jurul orei 06.00, m-au atacat opt câini fără stăpân în zona pieței, bloc 60, parcul de copii. Am căzut sau leșinat, m-am lovit la tâmplă, genunchi. Trebuie făcut ceva cu ei, nu se poate așa. Am avut noroc azi, dar poate data viitoare nu o să mai am. Poate fi un copil, un bătrân. Vânătăile și traumatismele sunt de la căzătură. Nu m-au mușcat, dar șocul a fost imens. Am tensiunea mare. Tremur toată, nu-mi revin din șoc”, a povestit profesoara, citată de

Aceeași haită de câini a atacat, acum câteva nopți, și două femei care traversau zona pe bicicletă. Oamenii din zonă spun că aceste animale au devenit și atacă inclusiv copiii.

Primarul Grigore Gheorghe a promis că va „rezolva problema cât mai urgent”.

Primăria Găești a fost amendată

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița a transmis că agenți ai Biroului pentru Protecţia Animalelor au mers în zonă și au stat de vorbă cu victima.

Agenții au amendat Primăria Găeşti cu 20.000 de lei pentru că nu a amenajat un adăpost pentru câinii fără stăpân, așa cum prevede Ordonanța de Urgență 155/2001.