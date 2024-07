Gigi Becali construiește o biserică în Pipera. „Numai interiorul costă 5-6 milioane de euro”

, în vârstă de 65 de ani, construiește în Pipera, zona de Nord a Bucureștiului. Patronul de la FCSB a investit o sumă importantă în această construcție.

„Numai interiorul costă 5-6 milioane de euro”

Marți, 26 martie, constructorii au terminat de montat turla aurită a bisericii, iar omul de afaceri a fost în vizită pentru a vedea care este stadiul construcției.

„Este o biserică pe care am făgăduit-o Domnului când am bătut-o pe Galatasaray. Am zis că dacă îi vom învinge pe turci acum, voi face o biserică acolo pe colț. Am primit pe terenul ăsta de aici 6 milioane de euro și mulți au zis „Lasă, că faci în altă parte!”.

Făgăduința mea este acum împlinită după 17 ani. Acum slavă Domnului că a pus asta (turla mare, n.r.). Azi am pus cupola aia mare. Va fi cea mai frumoasă biserică din lume. Ca mărime sunt multe mai mari, dar ca frumusețe …

Va fi din mozaic, cu pietricele aurite. Numai interiorul costă 5 – 6 milioane de euro”, a declarat Gigi Becali, la .

În curtea bisericii va funcționa și o clinică

Potrivit omului de afaceri, în curte va funcționa și o clinică, care va deservi bisericii.

„Vor fi niște aparate, CT, și probabil jos o farmacie. Vreau să cumpăr și (un lanț de farmacii n.red.) ca să nu mai vândă ei … face medicamentul 100 lei, ei vinde cu 500 lei”, a mai spus acesta.