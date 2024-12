Guvernele Ciucă și Ciolacu au alocat peste 111 milioane de lei pentru biserici în diaspora. Investiții zero în educație pentru românii din străinătate

În acest an, suma totală acordată ca sprijin financiar unităților de cult din afacerea țării, aparținând Bisericii Ortodoxe Române, pentru achiziționarea imobilelor necesare desfășurării activităților acestora este de 28.021.000 lei. Detaliile sumelor alocate sunt următoarele: Parohia „Zămislirea Maicii Domnului” din La Rustica, Roma, Italia, sub Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, a primit 1.100.000 lei; Parohia „Bunavestire și Sf. Ier. Calinic de la Cernica și Svithun de Winchester” din Stavanger, Norvegia, sub Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord, a primit 2.500.000 lei; Parohia „Sf. Parascheva și Sf. Genoveva” din Paris, Franța, sub Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Europei Occidentale, a beneficiat de 18.200.000 lei; iar Centrul Eparhial din Roma, Italia, sub Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, a fost sprijinit cu 6.221.000 lei.

În 2024, cea mai mare sumă acordată de Secretariatul de Stat pentru Culte unei unități de cult din afacerea țării, aparținând Bisericii Ortodoxe Române, pentru achiziționarea unui imobil este de 18.200.000 lei. Această sumă a fost alocată parohiei „Sf. Parascheva și Sf. Genoveva” din Paris, Franța. Acordarea sprijinului financiar a fost posibilă prin adoptarea H.G. nr. 1214/2024 la nivelul Guvernului României.