Haosul recalculării pensiilor. O femeie ar fi primit peste 10.000 de lei

vine la pachet cu multe greșeli și nemulțumiri ale vârstnicilor. Deși Marcel Ciolacu a promis că după recalcularea nicio pensie nu va scădea, unii au primit o decizie prin care veniturile lor au scăzut.

O femeie a primit peste 10.000 de lei

Sute de oameni s-au plâns de greșelile din plicurile care le-au venit. Pensionarii vor mai primi de la Casa de Pensii încă un document oficial cu asigurarea că veniturile lor se vor mări, conform

În timp ce unii pensionari se plâng că acum au un venit mai mic decât aveau înainte de recalculare, unei femei i-a crescut pensia de la 1.900 de lei la 10.284 de lei. Speriată, a mers la Casa de Pensii să lămurească situația.

„M-a greșit acolo, să vă spun, și ce credeți că mi-a trecut? Că am de primit o sută de milioane. Eu, când am auzit că am de plătit o sută de milioane, m-am speriat. Primesc o sută de milioane, de unde dau banii înapoi?. Eu cand am vazut o sută de milioane acolo, să mi se facă rău. Mi-a calculat numele la altă persoană. La mine spune, aici, 10 ani pe care nu i-am cotizat, care eu nu am avut întrerupere. De unde suma asta să o primesc eu? Cât e aici? 10284? A văzut domnul și a zis: da, e recalculat greșit, faceți cerere și așteptați să vină alta acasă”, a povestit pensionara.

Între timp, unei femei i s-a majorat pensia cu doar 40 de lei.

„Cât aveam înainte? 2611 lei și să vă arăt cât a venit acum. 2654. Da. Un sac de cartofi, v-am zis, atât. Și câți or fi ca mine. Sunt foarte mulțumită am venit să le redau lor cartofii pe care mi i-au dat mie, să îi restitui înapoi”, a spus femeia.

Unii pensionari s-au trezit cu mai puțini ani de muncă pe documentul nou. Este și cazul unui bărbat din Târgu-Jiu care a muncit 25 de ani, iar pe document sunt trecuți doar 24 de ani.

Confuzia recalculării pensiilor

Confuzie mare este și pentru pensionarii care primesc indemnizație social de 1.281 de lei. Dacă pensia recalculată este mai mică, ei vor primi aceeași sumă de bani, iar diferența va fi suportată de bugetul de stat.

Vreau ca tuturor pensionarilor să li se trimită zilele viitoare un document oficial prin care să fie informați despre faptul că, oricare ar fi calculul legat de contributivitate, pensia lor nu scade. Românii trebuie să aibă garanția că nu scade nicio pensie și orice greșeală se poate repara și orice sumă se recuperează”, a spus

Pensionarii care s-au îmbolnăvit, au suferit accidente de muncă, boli profesionale și în decizia de recalculare este trecută și perioada în care au primit pensie de invaliditate nu vor beneficia de majorarea venitului.

Cei care au pensie mai mică și cei care au ieși la limita de vârstă cu un grad de handicap pot primi decizia de recalculare cu o sumă mai mica, dar vor primi aceeiași bani ca în prezent.