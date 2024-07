Incendiu la un depozit de petrol din Rusia după un atac ucrainean cu dronă

Un depozit de petrol din sudul Rusiei a izbucnit în flăcări în urma unui atac cu dronă efectuat de Ucraina, noaptea de vineri spre sâmbătă.

Guvernatorul regiunii Rostov, Vasili Golubev, a informat prin intermediul unei postări pe platforma Telegram că incendiul a izbucnit la o rafinărie din districtul Ţimlianski, fără a raporta victime sau răniți. „După atacul unei drone, a izbucnit un incendiu într-o rafinărie de petrol. Conform datelor preliminare, nu există morţi şi răniţi,” a declarat Golubev potrivit

A drone attack in Russia’s Rostov oblast caused an oil depot to catch fire.

A drone attacked an oil depot near Tsimlyansk after 4:00 am. There are no dead or injured, local governor said.

