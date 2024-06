Incident tragic în România. Și-a călcat propria mamă, cu mașina, în timp ce încerca să parcheze autoturismul. Din primele informații, nu deține nici permis auto

O femeie din care nu deține a dat cu mașina peste mama ei, în timp ce încerca să parcheze autoturismul în curtea casei. Incidentul a avut loc în localitatea Armeni.

“In timp ce conducea un autoturism cu intentia de a-l parca in curtea unui imobil, deși nu deține dreptul de a conduce, o femeie in varsta de 40 de ani, a pierdut controlul directiei de deplasare si a accidentat-o pe femeia de 65 de ani, mama sa, aflata in curte.”, a precizat Elena Walter, purtător de cuvânt al Poliției Sibiu, conform site-ului .

ISU Sibiu a intervenit pentru a descarcera femeia prinsă sub un autoturism

ISU Sibiu a intervenit de urgență în localitatea Armeni pentru a descarcera o femeie prinsă în curtea unui imobil sub un autoturism, apoi a fost transportată la spital.

“La fața locului s-a deplasat o autospecială de descarcerare, una de stingere și un echipaj SAJ cu medic. De asemenea a intervenit și SVSU Loamnes.

S-au aplicat manevre pentru descarcerarea unei femei de aproximativ 65 de ani prinsă sub autoturism. Aceasta a fost predată echipajului SAJ pentru evaluare medicală și transportată la spital.” , a declarat Andreea Ștefan, purtător al ISU Sibiu.