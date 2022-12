Incredibil ce a trimis un român prin curier de Crăciun. Cei care expediază astfel de colete riscă să ajungă după gratii

Se pare că trimit orice la pachet. Astfel, poştaşii ajung să transporte, fără să ştie, animale vii. Cei care expediază asemenea colete riscă chiar să ajungă după gratii pentru şapte ani, potrivit

Transportul animalelor vii şi a produselor perisabile este interzis

„Am transportat iepuri. Am transportat reptile, şerpi. Am avut solicitări de a transporta câini. Am aflat în timpul procesului de transport că într-un colet de fapt nu este un bun transportat, ci este un animal”, a transmis Cornel Mocrov, manager firmă de curierat.

„Recomandăm oricărei persoane care îţi doreşte să transporte un animal viu, să găsească o soluţie alternativă, nu un transport în regim poştal”, a mai spus Cornel Mocrov, manager firmă de curierat.

Persoanele care trimit animale prin poştă riscă până la șapte ani de închisoare sau amenzi de 10.000 de lei.

„Astfel de cazuri se încadrează la cruzime faţă de animale şi la rele tratamente, unde intră neasigurarea condiţiilor prevăzute la articolul 5 din legea Protecţia Animalelor”, a declarat Carla Buleanu, ONG protecţia animalelor.

Recent, un român a declanșat alerta , după ce din bagajul lui a curs sânge. Bagajul suspect era îndesat cu carne de porc congelată, care până la destinaţie s-a dezgheţat.

Curierii se confruntă şi cu cereri speciale din partea clienţilor

„Avem solicitări venite din partea clienţilor, în special din partea doamnelor de a schimba locul de întâlnire cu curierul, tocmai pentru a păstra cumva secretul cumpărăturilor.

Montajul se solicită de către destinatarii mai în vârstă, inclusiv pentru mobilă, dar inclusiv pentru instalarea pentru electrocasnice sau pentru alte din casă”, a mai specificat Bogdan Udroiu, marketing manager firmă curierat.