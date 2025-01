Ion Cristoiu, victima fraudelor online. I-au luat de pe card zeci de mii de lei: „Eu nu mi-a dat seama, eram în viteză că trebuia să plec”

Gazetarul a fost ținta lor online. Cunoscutul ziarist a rămas fără o suma uriașă de bani, după ce, din neatenţie, a oferit acces unui necunoscut la datele sale bancare. În doar câteva secunde i-a fost luată de pe card suma de 20.000 de lei.

„Eu nu mi-a dat seama, eram în viteză”

„Vreo 12.000 + 8.000, 20.000 de lei, 200 de milioane”. Aceasta este paguba pe care escrocii i-au făcut-o lui Ion Cristoiu. El a povestit că a fost sunat de o persoană care l-a anunţat că are de primit bani de la o societate de investiţii.

„M-a pus şi am intrat în aplicaţia mea de BRD şi m-a pus să şi share-uiesc ecranul. Deci el a văzut şi ce cont am, da? Eu nu mi-a dat seama, eram în viteză că trebuia să plec. Am fost ţinta unei fraude bancare reuşite, online”, a povestit Cristoiu, potrivit Observator, citat de .

Iată care sunt cele mai folosite metode de înșelătoie

Tentativele de fraudă online au crescut simţitor. Acestea sunt vele mai comune moduri de fraudă identificate de autorităţi:

– Frauda Reduceri False – Linkul care vă apare vă poate duce pe un site clonat, iar dacă vă introduceţi datele bancare, ramâneţi fara bani

– Frauda Investiţii Miraculoase – Instalaţi o aplicaţie de criptomonete sau de evoluţia pieţei la bursă. În momentul acela, hackerii v-au intrat în telefon

– Frauda Spoofing – Infractorii pretind că sunt reprezentanți ai băncilor pentru a obține informații financiare. Evitați să efectuați plăți sub presiune și contactați direct instituția.

Odată ce hoţii v-au luat banii din cont, cu greu îi mai puteţi recupera: doar 7% dintre victimele fraudelor online îşi recapătă sumele.

„Orice plată sub 50.000 de lei se realizează instant. Banii ajung imediat în contul beneficiarului, respectiv în contul persoanei care e complice la fraudă şi va retrage sumele respective. În acest caz, şansele de recuperare sunt absolut minime”, a precizat Raluca Mitu, avocat specializat în banking.