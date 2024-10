Israelul continuă atacurile în Liban. Un lider militar Hamas, ucis împreună cu familia sa (VIDEO)

Israelul a lansat noi lovituri militare asupra Beirutului, sâmbătă dimineața, vizând în special sediul serviciului de informații al Hezbollah. Aceste atacuri fac parte din răspunsul Israelului la recentele tensiuni crescute în regiune, inclusiv un atac cu rachete balistice lansat de Iran marți, ca represalii la acțiunile militare israeliene anterioare în Liban.

Explozii puternice au fost raportate în suburbiile sudice ale Beirutului, cu nori de fum vizibili deasupra zonelor Burj al-Barajneh și Choueifat. Armata israeliană a emis avertismente pentru ca locuitorii să evacueze zonele vizate. Lupte sunt raportate și în orașul Odaisseh din sudul Libanului, ppotrivit

Saeed Atallah, un lider al brigăzilor al-Qassam, extrema armată a Hamas, a fost ucis într-un atac israelian asupra unei tabere de refugiați palestinieni din Tripoli, Liban. Alături de Atallah, trei membri ai familiei sale au fost de asemenea uciși.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi a subliniat că Iranul nu intenționează escaladarea conflictului și că țintele iraniene au fost strict militare.

