Istoria limonadei: Totul despre primul pahar din cea mai populară băutură a sezonului, după bere

Cea mai veche mențiune scrisă a unei băuturi cu lămâie provine de fapt din Egiptul secolului al XII-lea. De-a lungul coastei mediteraneene, egiptenii medievali s-au bucurat de Kashkab – o băutură făcută din orz fermentat și aromată cu mentă, piper negru și frunze de lămâi.

Prima limonadă asemănătoare celei de azi a fost menționată într-un tratat medical

Prima dovadă scrisă despre băuturile asemănătoare vine de la On Lemon, Its Drinking and Use, un tratat arab scris în secolul al XII-lea de medicul Ibn Jumayʿ, care a scris o serie de rețete de băuturi care includeau nu numai suc de lămâie, ci și fructe , ierburi și condimente.

Jumayʿ a recomandat limonada pentru beneficiile sale pentru sănătate, iar această reputație a urmat-o în Europa, împreună cu zahărul și lămâia în sine.

Prețul ingredientelor sale l-a rezervat inițial celor foarte bogați și foarte bolnavi. Dar răcoritoare nu a putut fi păstrată exclusiv bolnavilor pentru mult timp, iar până în secolul al XVII-lea, Parisul era plin de vânzători de limonadă rătăcitori, care vindeau băutura din rezervoarele elaborate legate la spate.

Prima rețetă americană de limonadă publicată, în The Virginia House-wife din 1824, presupunea albușuri de ou și congelarea, rezultând un șerbet delicat mai mult decât o băutură. Dar, pe măsură ce secolul a continuat, limonada a devenit utilă atât din punct de vedere politic, cât și economic.

Delicioasa băutură cu aromă de lămâie, limonata, apare menționată și în anii 1630 în Italia. Cele mai vechi rețete despre prepararea limonadei în Italia datează de la începutul secolului al XVIII-lea.

O rețetă sugerează înmuierea cojilor de lămâie în apă, apoi adăugarea de suc de lămâie și coriandru sau pudră de scorțișoară pentru aromă.

O altă rețetă cere fierberea feliilor de lămâie în apă de izvor, adăugarea zahărului și apoi răcirea băuturii. Ambele retete recomandau filtrarea limonadei inainte de consum.

Prima doamnă a Americii refuza să servească alcool la Casa Albă

În America, fiind destul de plăcută la gust și fără alcool, limonada a devenit o emblemă a mișcării de temperanță. Lucy Webb Hayes, Prima Doamnă din 1877 până în 1881, a purtat porecla „Lemonade Lucy” pentru refuzul ei de a servi alcool la Casa Albă.

În plus, „limonada solidă”, un amestec uscat de zahăr, lămâie și acid citric, putea fi transportată de soldați și de oamenii de la frontieră, pentru a face o băutură răcoritoare care putea ascunde și gustul apei proaste.

Îmbutelierea limonadei, o inovație timpurie, a făcut din limonadă o băutură răcoritoare portabilă și potabilă. Dar aceste soiuri prefabricate se ridică la înălțimea tipului proaspăt stors – există un cronometru invizibil care pornește îndată ce o lămâie este tăiată, deoarece oxidarea îndepărtează aroma delicată și lasă în urmă adesea note amare neplăcute.

Limonada a fost vândută la standuri din Statele Unite încă din secolul al XIX-lea, dar a devenit principala afacere pentru clienții copii abia în secolul al XX-lea.

De-a lungul secolelor, artiștii au pictat, schițat, gravat și fotografiat oameni care fabrică și vând limonadă. Poate că aceasta este o recunoaștere a modului în care o limonadă grozavă este o operă de artă în sine (sau faptul că multe vânzătoare de limonadă erau femei tinere și frumoase).

Câteva curiozități despre limonadă

Pentru limonada turcească se folosește lămâia întreagă. Răzuiți coaja de lămâie cu zahăr și amestecați până devine o pudră nisipoasă, apoi adăugați-o în suc și apă. Limonada rezultată este dulce și ușor amară (în sensul bun).

Abordarea pariziană a limonadei este înviorătoare. ​​ Dispozitivul de făcut limonadă este format din trei recipiente mici separate de sirop simplu, apă și suc de lămâie, pe care băutorul le combină după bunul plac.

Sumacul este un condiment ale cărui note acide i-au adus plantei supranumele de „arborele de limonadă”. Folosirea siropului simplu de sumac în locul zahărului transformă o limonadă simplă băutură unică de culoare roz.

Rețeta pentru sirop simplu de sumac constă în a pune o cană de zahăr, o cană de apă și trei linguri de sumac la fiert pe aragaz, până când zahărul se dizolvă. Lăsați siropul să se răcească, apoi strecurați printr-un filtru de cafea înainte de utilizare.

În Portugalia și Africa de Nord, mazagranul este o variantă revigorantă a limonadei care include cafea. Amestecați ¾ de cană de cafea rece cu două linguri de sirop simplu și trei până la patru linguri de suc de lămâie. Se toarnă peste gheață.