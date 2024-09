Johnny Depp le-a făcut o surpriză plăcută copiilor aflați într-un spital din Spania. Starul de la Hollywood s-a costumat în Jack Sparrow

Actorul american a reintrat în pielea unuia dintre cele mai celebre personaje ale sale, piratul pentru a le face o surpriză copiilor aflați într-un spital din Spania.

Starul american le-a făcut ziua mai frumoasă copiilor

Actorul de la Hollywood s-a costumat în personajul Jack Sparrow, protagonistul seriei Pirații din Caraibe, pentru a-i surprinde pe copiii de la Spitalul Universitar Donostia din Spania. Actorul se află în Spania pentru a participa la Festivalul de Film de la San Sebastian, conform

Filmul produs de Depp, „Modi – Three Days On The Wing Of Madness”, a avut premiera marți în cadrul festivalului de film din Spania. Potrivit imaginilor de pe rețelele sociale, actorul a interacționat cu pacienții și s-a pozat alături de ei.

„Din partea întregului personal al Spitalului Universitar Donostia, am dori să ne exprimăm recunoştinţa infinită faţă de Johnny Depp, pentru timpul acordat, pentru sprijinul şi energia lui, precum şi faţă de @sansebastianfes pentru că a facilitat această vizită”, a transmis spitalul pe reţeaua socială X.

Nu este prima dată când actorul face acest gest

Nu este prima dată când actorul, în vârstă de 61 de ani, vizitează copiii aflați în spital îmbrăcat în costumul personajului Jack Sparrow. În 2007, acesta a petrecut nouă zile într-un spital din Londra de fiica sa Lily-Rose, diagnosticată cu insuficienţă renală cauzată de intoxicaţia cu E.coli, drept „cea mai neagră perioadă din viaţa” lui.

De asemenea, și în 2018 acesta le-a făcut o mare bucurie copiilor bolnavi de cancer de la centrul oncologic Curie din Paris. Aceștia au fost încântați de vizita neașteptată și l-au primit cu brațele deschise pe actorul cosumat exact ca în filmele care l-au făcut celebru.