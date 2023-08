La ce trebuie să fii atent înainte de a merge într-o drumeție pe munte / Această greșeală îi poate costa și viața pe unii turiști

Salvamontiștii au avut parte de multe intervenții această lună, pentru că mulți turiști vor să meargă în drumeții, departe de jungla urbană. Mulți dintre aceștia rămân blocați pe munte, pentru că nu au echipamente corespunzătoare, fiind încălțați cu sandale sau adidași.

Drumețiile pe munte, un coșmar dacă nu avem echipament corespunzător

Tot mai mulți turiști pleacă în drumeții pe munte fără să fie echipați corespunzător, spun salvamontiștii.

„Este foarte multă piatră pe jos. Trebuie să vin echipat. Acum sunt neechipat. Data viitoare o să vin echipat”, spune un turist. „Cred că nu ar fi indicat în papuci, ar trebui tenişi sau bocanci de munte”, spune un altul.

Pentru a avea parte de o drumeție cât mai sigură și fără evenimente neplăcute este indicat să avem o încălțăminte potrivită, un rucsac cu apă, mâncare, laternă și o pelerină de ploaie, mai exact, un echipament potrivit.

„Bocancii cu talpă antiaderentă ca să nu aluneci. Eu cel puţin alunec, pe pietre, pe grohotiş, pe iarbă”, povesteşte o turistă. Înainte de orice drumeţie, e bine să vedem şi cum va fi vremea, mai îndeamnă salvamontiştii. ”Să se informeze foarte bine asupra traseului pe care trebuie să îl abordeze. Să se asigure că sunt condiţiile meteo ok pentru a merge pe munte”, a spus Nicolae Parate, de la Salvamont Brașov, conform .

Luna august este cea mai aglomerată perioadă pentru salvamontiști, pentru că mulți turiști „Vin neechipaţi, în sandale, în şlapi, în tot felul de alte încălţări care nu sunt adecvate pentru o excursie pe munte”, a adăugat Nicolae Parate.

„De la an la an, este mai mare cu 200 până la 500 de cazuri anual. Deja anul trecut am avut peste 7.500 de intervenţii în care am salvat 8.900 de oameni”, a spus Sabin Cornoiu, șeful Salvamont România.