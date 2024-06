Laurențiu Gîdei: Târgul de Crăciun din Constituției, o dezamăgire. Comercianții plătesc sute de milioane pentru câțiva metri pătrați și, ca să își scoată profit, bineînțeles că au prețuri mari (VIDEO)

Deputatul PSD Laurențiu Gîdei a vorbit despre Târgul de Crăciun București din Piața Constituției, miercuri, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și susține că prețurile puse de comercianți pentru mâncare și vin fiert sunt mari din cauză că aceștia trebuie să plătească „sute de milioane” pentru a închiria tarabele.

Laurențiu Gîdei (PSD), pe B1 TV: Târgul de Crăciun din Constituției, o dezamăgire

Întrebat despre prețurile mari de la târgul de Crăciun, deputatul PSD a spus: „Am fost și eu, am avut curiozitatea să mă duc în Târgul de Crăciun din București, cel din Piața Constituției, de lângă Parlament. Știți cât are de plătit un comerciant care vinde mâncare sau vin fiert? Sute de milioane, 200-300 de milioane”.

„Eh, or acei comercianți, ca să își scoată și un profit, bineînțeles că trebuie să aibă prețuri mari. Administrația, în speță Primăria Capitalei, care organiează aceste târguri de Crăciun, bineînțeles că în piața liberă, cu niște «băieți deștepți», le ofertează probabil să organizeze aceste târguri și ei bineînțeles că pun niște prețuri – cât îți pune o gheretă de lemn acolo și îți dă o gheretă acolo – niște prețuri enorme. În loc să fie gratuit, să vină producătorii locali, să își desfășoare tarabele…”, a continuat Laurențiu Gîdei.

„Întrebați-l pe Nicușor, că la București Nicușor se ocupă de acest târg! Eu vă dau exemplu de ceea ce am trăit eu, pentru că am fost în acest târg și am întâlnit comercianți, dar să plătești sute de milioane pentru câțiva metri pătrați și îți dă o gheretă de lemn pe care trebuie să ți-o amenjezi tu mi se pare de noaptea minții și o bună oportunitate pentru, repet, niște «băieți deștepți» să facă câteva miliarde bune, pentu că la câte tarabe sunt acolo – slavă Domnului! – se adună un profit consistent. Din păcate, în detrimentul celor care ar trebui să se bucure de aceste amenajări”, a adăugat el.

„Și ce mi-a atras atenția? Parcă au dispărut toate… Știți, erau amenajările alea cu Iisus Hristos, cu ieslea, domne`, nu mai găsești pe nicăieri! Parcă au dispărut astea. Adică am început să le renegăm, să fugim de ele. Da, nu știu încotro ne îndreptăm, cert este că târgul de Crăciun pe care l-am vizitat pentru mine este o dezamăgire și cred că și pentru foarte mulți bucureșteni”, mai susține Laurențiu Gîdei.