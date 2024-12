Mall-urile au fost pline în a doua zi de Crăciun. Ce au căutat românii în magazine

În cea de-a doua zi de Crăciun, mulți români au fost prin În timp ce unii au venit să returneze cadourile care nu s-au potrivit, alții au început să își caute ținuta pentru revelion.

Centrele comerciale au fost pline în a doua zi de Crăciun

Doamnele au început deja pregătirile pentru și și-au căutat în centrele comerciale ținuta pentru noaptea dintre ani. Unii români au venit la mall în cea de-a doua zi de Crăciun pentru a schimba cadourile, conform

„De obicei le returnează. Am primit o brățară și am returnat-o și mi-am cumpărat un lănțic în schimb”, a spus un cuplu. „Să vă zic un secret… sunt reduceri! Și am venit să cumpăr cât mai multe lucruri și mi-am luat drept dovadă rochițe, gentuțe…”, a spus o tânără.

Ce au căutat români prin magazine

„Ne-am luat și noi ceva frumos pentru fete, pijama și ceva lenjerie”, a spus un grup de tinere.

„O rochie ceva, așa frumos, pentru anul nou… să fie, să intrăm fresh în anul nou. Să fie ceva elegant”, conform unei tinere.