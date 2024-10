Marcel Ciolacu a dezvăluit care este filmul său preferat, pe care îl recomandă și românilor: „Sunt de modă veche”

Premierul , candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a fost prezent în podcastul moderat de , ”La Mijloc”, unde a discutat despre mai multe subiecte, printre care și despre lucruri mai puțin știute despre premierul României.

„Am discutat teme diverse”

”Astăzi îl avem invitat pe Domnul Prim-ministru Marcel Ciolacu. Am discutat teme diverse și dat fiind faptul că acesta va candida pentru funcția de Președinte al țării, am fost curioși să aflăm și care e viziunea dumnealui privind următorii 5 ani pentru România”, este mesajul publicat pe pagina de You Tube ”La mijloc”.

Marcel Ciolacu a fost întrebat de către Codin Maticiuc care este filmul său preferat.

Ciolacu a precizat că e de modă mai veche, apoi a dezvăluit care este numele acestuia.

Codin Maticiuc: Un film pe care l-ați văzut și pe care vreți să-l recomandați celor care ne urmăresc, un film preferat sau ultimul film.

Ciolacu: „Sunt de modă veche”

„Sunt de modă veche: ’Dansând cu lupii’”, a răspuns Marcel Ciolacu.

Pelicula ”Dansând cu lupii” este un film realizat în anul 1990, în regia lui Kevin Costner.

În ceea ce privește alegerile prezidențiale din acest an și viitorul politicii în România, Marcel Ciolacu a fost întrebat care este atuul său în fața celorlalți politicieni, contracandidații alături de care a intrat în cursa pentru Cotroceni. Președintele PSD este de părere că modestia este una dintre cele mai importante calități ale unui politician.

”Eu am capacitatea de a fi sincer. Niciunul dintre contracandidații mei nu au această capacitate. Eu am capacitatea de a rămâne în urmă, ei nu au capacitatea de a rămâne în urmă”, a mai adăugat Marcel Ciolacu.