Premierul Marcel Ciolacu, despre diaspora românească: „Cel mai frumos sentiment pe care poți să-l ai ca și prim-ministru este să muncești, să ți se întoarcă românii acasă” (VIDEO)

Premierul Marcel Cioalcu a precizat în cadrul evenimentului RePatriot Summit – Top 100 de Români de Pretutindeni că dezvoltarea României depinde de investiții, în contextul în care peste 3 milioane de români au emigrat doar în 2008-2022.

Premierul Marcel Ciolacu, despre românii plecați în străinătate

“Datele exacte câți români sunt în diasporă în acest moment diferă de la analiști la analiști. Din punctul meu de vedere, dacă îi adăugăm și pe cei aproape 1,2 milioane de români plecați din Republica Moldova, ne apropiem de peste 6,5 milioane de români. Suntem fruntași la acest lucru în toată Europa și în afară de cifre, în spatele lor, de fapt, regăsim oameni, oameni care muncesc din greu, oameni care suferă, oameni care sunt departe de casă, departe de familiile lor”.

Marcel Ciolacu a dat exemplu situa’ia din familia sa: “Noi, în familie, am rămas trei frați. Fiecare dintre noi avem câte un băiat și un singur frate, pe lângă un băiat, a făcut și o fată. Normal că era sufletul și minunea părinților mei. În anul 1991 întâi a plecat fratele meu în Germania, pe urmă a fost urmat de către soție și de către copil. A fost cea mai mare dramă trăită de familia mea. Pe urmă s-a născut și un băiat, Cristian, și după foarte mult timp au decis să se reîntoarcă în România și să muncească în România și să se realizeze în România și să pună, până la urmă, în aplicare tot ceea ce au învățat în Germania o perioadă îndelungată de timp. Cred că a fost, de această dată, cea mai mare bucurie a mamei mele. Eu nu vreau să caut vinovați și cred că nu acesta este rostul meu”.

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat că toată clasa politică este vinovată de exodul românilor în străinătate. Dar că în prezent România atinge un nivel fără precedent al investițiilor:

“Am făcut o mare greșeală. S-a dezvoltat și ne-am concentrat să dezvoltăm neuniform România. Ca întotdeauna nordul se dezvoltă primul, dar am uitat și de alte regiuni de dezvoltare ale României, iar în acest moment asta facem, dezvoltăm și sudul României, și Oltenia, și Muntenia și, nu în ultimul rând, dezvoltăm Moldova, cumva obligați, ținând cont de criza de securitate de la granița cu România.

Normal că trebuie să dezvoltăm sudul, unde avem o oportunitate extraordinară în ceea ce privește portul Constanța și este coridorul sudic între Grecia, Bulgaria și România.

Sunt investiții, avem pentru prima oară aproape 1.100 km finalizați în infrastructura rutieră, avem 850 km în lucru și vreo 470 km în licitație. Investim în sănătate peste 13 miliarde de lei. E pentru prima oară când am abandonat acel sistem păgubos de a repara spitale în clădiri confiscate, în pușcării sau cum s-au dezvoltat în perioada comunistă. Este pentru prima oară când am învățat o lecție de ce au plecat atât de mulți români și la început au fost plătiți prost în străinătate pentru că nu aveau nici o meserie. Și atunci am găsit înțelegere și la Comisia Europeană și acum investim peste un miliard de euro în învățământ dual, atât de important pentru dezvoltarea României și pentru a asigura în viitor și o meserie românilor, modificând legislația, că pot avea posibilitatea de a merge mai departe pe urmă și la universități”, a precizat Marcel Cioalcu.

Noi precizări despre reforma fiscală

Premierul a vorbit și despre reforma fiscală, precizând că cei care au veniturile mici, trebuie să beneficieze de deduceri fiscale.

El a mai precizat faptul că prin plecarea românilor în străinătate, România a pierdut toată plus valoarea, “cu toate că ați trimis acasă 6,5 miliarde de euro – aproape 2% din PIB-ul României”.

“Acești bani au fost trimiși de către dumneavoastră pentru a vă ajuta familiile. Îmi închipui ce sumă colosală ca antreprenori de succes aici, ce sumă colosală ați putut produce pentru țările în care locuiți acum”.

În finalul discursului, premierul în contextul în care vorbea despre planul său de a-i readuce în țară pe românii plecați la muncă în străinătate, relatând o discuție pe care a avut-o cu fostul premier portughez António Costa, căruia i-a greșit însă numele. În loc de Antonio Costa, premierul a spus Rui Costa, numele unui fost mare fotbalist portughez:

“Normal că avem o datorie, şi când mă uit la media de vârstă a diasporei, în Italia, în Marea Britanie, în Spania, e între 31 și 33 de ani. În afară că am pierdut plus valoarea României am pierdut și viitorul României, pentru că toți tinerii acum muncesc, se dezvoltă profesional, își întemeiază familii în alte țări. Și un ultim lucru, stăteam de vorbă cu Rui Costa, fostul prim-ministru al Portugaliei, şi Portugalia a trecut printr-un asemenea abandon al țării ca și România, nu de asemenea proporții, dar de proporții considerabile, când a fost o criză economică, însă o să fie viitorul președinte al Consiliului European, şi am întrebat: Antonio, spune-mi şi mie, cum ați rezolvat voi? Și mi-a zis: Marcel, n-am rezolvat. Este de foarte lungă durată, dar până când nu am dezvoltat infrastructură, sistem de sănătate, educație și n-am devenit coerenți în zona politică, nu s-au întors înapoi. Nici acum nu s-au întors în totalitate, dar cel mai frumos sentiment pe care poți să-l ai ca și prim-ministru este să muncești, să ți se întoarcă românii, portughezii, să se întoarcă acasă”.