Marcel Ciolacu, despre aderarea României la Schengen: „Sunt șanse, și am avut discuțiile”. Cu cine a vorbit premierul și ce rămâne de făcut (VIDEO)

Premierul Marcel Ciolacu, aflat în cadrul vizitei în SUA, a susținut o conferință de presă.

Prim-ministrul a vorbit și despre aderarea României la spațiul Schengen și despre Consiliul JAI.

„Nu puteam fi pe ordinea de zi decât dacă doream să forțăm un vot pe care l-am fi cunoscut dinainte, nu neapărat votul Austriei împotriva României. Am fi cunoscut foarte clar votul Olandei împotriva Bulgariei. Procedura în Olanda este mai complicată decât în România. Trebuie un vot prin Parlament.

Deci prim-ministrul merge cu mandat din partea Parlamentului pentru a vota într-un Consiliu European.

Sunt șanse, și am avut discuțiile. Am avut discuții și în Spania, am avut discuții și în Germania, am avut discuții și cu președinta Comisiei. Am avut discuții și cu președintele României, fiindcă ne-am coordonat în acest context. Am avut de dimineață discuție cu domnul ministru de Interne, Cătălin Predoiu.

Singura soluție în acest moment este să așteptăm reacția Olandei și ea va veni cât de curând, și știți că am avut și discuții și cu domnul Frans Timmermans, în ceea ce privește Bulgaria și convocarea unui Consiliu European extraordinar, a unui JAI extraordinar cu această temă”.