Cristian Tudor Popescu, critici dure la adresa lui Ciolacu: „A pupat știuca în bot cu Dragnea ani de zile” (VIDEO)

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a lansat critici dure la adresa lui Marcel Ciolacu, în contextul numirii unui așa numit comisar pentru relația cu SUA, în persoana controversatului om de afaceri Dragoș Sprînceană. Într-o intervenție pentru B1 TV, Cristian Tudor Popescu a amintit despre retorica anti-UE a lui Marcel Ciolacu din trecut. De asemenea, l-a acuzat pe premier de “atentat la siguranța națională”:

„În momentul de față, domnul Ciolacu spunea că nu e fan Hurezeanu. Eu l-aș întreba pe domnul Ciolacu, crede că el mai are vreun fan în România acum, vreun fan, cineva care să îl admire, să îl voteze, să îl divinizeze ca pe Georgescu? El nu mai e susținut de nimeni acum, Ciolacu. Știe foarte bine că se află într-o poziție extrem de vulnerabilă și atunci încearcă să se salveze, crede el, pe această cale. Ce a zis individul ăsta, ultradubios de altfel, este după părerea mea adevărat. Da,e adevărat. Ăsta a spus așa: i-am spus premieruluie exact asta. Macron care nu reprezintă UE, eu îl detest pe Macron împreună cu toți republicanii, Bolojan este interimar, nu are niciun cuvânt, dar totul se rezolvă după alegeri cu ajutorul domnului Ciolacu. Deci este limpede că domnul Ciolacu exact asta a discutat și asta a transmis sau nu a transmis sau nu are nicio importanță dacă ăsta are cuiva să transmită ceva. Important este că domnul Ciolacu a comis acest act, de atentat la siguranța națională.

Atitudinea domnului Ciolacu nu e de mirare în chip fundamental. Nu am uitat sper, declarațiile domnului Ciolacu în iunie 2023. Ce spunea? Nu voi permite ca românii să mai fie sclavii moderni ai Europei. Apoi să ne ducem puțin mai în spate, că nu e foarte departe de atunci. Domnul acesta a pupat știuca în bot cu Dragnea ani de zile, în perioada în care Dragnea era cea mai puternică persoană din România și dorea Romexit. Domnul ăsta pupa știuca în bot cu el”.

Cristian Tudor Popescu a explicat gestul lui Marcel Ciolacu în scandalul numirii lui Sprînceană drept emisar al României prin teama actualului șef al PSD de a nu mai fi premier după alegerile prezidențiale din mai. De asemenea, gazetarul a explicat de ce Marcel Ciolacu periclitează campania electorală a lui Crin Antonescu:

“Nu e deloc sigur că va rămâne prim-ministru domnul Ciolacu. Tocmai asta e problema, că nu e sigur. Îi e frică de ce s-ar putea întâmpla. De altfel, domnul Ciolacu a mai realizat ceva acum. I-a mai luat niște puncte lui Crin Antonescu, candidatul coaliției și al său, al domnului Ciolacu. De ce? Pentru că Crin Antonescu a declarat că nu îl schimbă pe domnul Ciolacu dacă ajunge președinte. Oricare acum dintre contracandidați care spune îl voi schimba pe Ciolacu, începând cu Victor Ponta și continuând cu Elena Lasconi și cine va mai spune lucrul acesta va avea de câștigat în acest moment în care acest Cioalcu nu este simpatizat de nimeni, nu este votat de nimeni și reprezintă un bolovan de picior pentru oricine ăncearcă să îl susțină. Tocmai i-a mai dat o lovitură lui Crin Antonescu prin tot acest comportament.

Încearcă această prostie disperată pentru că nici măcar nu e un dram de viclenie, de ceva, de inteligență chiar perfidă. E o tâmpenie ca să îl iei pe individul ăsta, să îl iei pe Romașcanu ăsta! Ce legătură are Romașcanu în legătură cu politica internațională, cu Casa Albă?!”.

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, nu are niciun rost ca România să încerce să îi facă pe plac lui Donald Trump, având în vedere că el nu vrea nimic special de la România:

“Mai important decât domnul Romașcanu este următorul lucru, ce încearcă el să facă este această idee de diplomație de modă nouă, că aia a lui Hurezeanu era de modă veche, zice el. Ce înseamnă diplomația asta de modă nouă? Este străveche, nu este de modă nouă. Știți cum se numea asta pe vremea lui Gheorghiu Dej și Ceaușescu, cum o numea Securitatea Română? Se numea brichisire. Înseamnă să folosești niște metode pe de desupt, de culise, prin care să influențezi o decizie a unui șef de stat, a unui înalt responsabil extern în interesul României. Există celebra poveste a vinului de piatră care i-a fost dat lui Nikita Hrușciov pentru a obține în 1957 retragerea trupelor sovietice din România. De asemenea, tot felul de fete trimise unor dictatori africani, care să se realizeze după aceea niște contacte bune pentru Ceaușescu.

În clipa de față nu are sens o diplomație directă între România și Trump. Sigur, putem să discutăm, cum a făcut Emil Hurezeanu cu Marco Rubio, e foarte bine să rămână relațiile deschise, să aibă loc contacte, dar contacte serioase la nivel oficial nu ce am văzut aici, le crapă obrazul de rușine. Sigur că asta e bine să fie păstrate, dar în moemtnul de față Trump nu vrea nimic de la România. Noi ne dăm acum de ceasul morții să îi facem pe plac. Ca să îi faci pe plac, trebuie să vrea ceva, or pe Trump nu îl interesează România, când el are obiectiv pachet Uniunea Europeană”.