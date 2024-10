Marius Pașcan (PMP), după omagiul controversat pentru Elisabeta Lipă: „E păcat că un astfel de sportiv ajunge să facă astfel de compromisuri de natură politică. Mi-am amintit de tovarășa Elena Ceaușescu” (VIDEO)

, vicepreședinte PMP, a comentat în emisiunea Politica zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, momentul cu ode și laude pentru , care a stârnit revoltă în online.

Pașcan a afirmat că, deși comunismul nu a dispărut complet, s-a reinstaurat treptat, „puțân câti puțân „.

M-a cuprins pur și simplu înfiorarea. Mi-am amintit de tovarășa Elena Ceaușescu”

Vicepreședintele PMP a mai precizat că e păcat că un astfel de sportiv cum e Elisabeta Lipă ajunge să facă “astfel de compromisuri de natură politică”.

„Sincer, nu mă impresionează, pentru că am spus-o în repetate rânduri că în țara asta comunismul n-o muritu, numa o țâr s-o odihnitu’, cum zice ardeleanul. Așa s-a și creat comunismul, puțân câti puțân, cu o odă azi, cu odă mâine, unii sunt nostalgici, îi vedem și prin guvernarea țării cu ce proiecte de acte normative defilează, ce fac cu agricultura României, ce fac cu acea plafonare a sumelor adaosurilor pe comerț și cum îngroapă economia României puțân câti puțân, exact așa cum s-a instaurat și comunismul în România, cu toate dramele sale ulterioare.

Sigur că e păcat că un astfel de sportiv, care ar trebui la această vârstă să fie cinstit altfel, ajunge să facă astfel de compromisuri de natură politică, ajunge să agreeze asemenea manifestări, poate și să le provoace și nu pot decât să fiu dezamăgit, dar să știți că în viață unii îmbătrânesc urât, alții îmbătrânesc înțelept. E o diferență fundamentală între cei care știu să îmbătrânească frumos și ceilalți. Din păcate, aici nu am cuvinte de laudă, că nu am cum. M-a cuprins pur și simplu înfiorarea. Mi-am amintit de tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășe Nicolae Ceaușescu, noi din inim vă mulțumim măreț cârmaci falnică e corabia. Nu vă cuprinde, așa, niște friguri, nu vă ia un pic cu fibrilație când auziți tonalități de acest gen?”